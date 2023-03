Corte Suprema de Panamá rechaza el matrimonio igualitario

La Corte Suprema de Justicia de Panamá ha declarado que la frase "entre un hombre y una mujer" y la expresión "las personas de ese mismo sexo" contenidas en el Código de la Familia de la República de Panamá no son inconstitucionales en un fallo emitido el 16 de febrero de 2023.

También se ha dictaminado que el artículo 35 de la Ley n.° 7 de octubre de 2015, que prohíbe el matrimonio entre individuos del mismo sexo, no es inconstitucional.

La ponencia de la magistrada María Eugenia López Arias concluyó que las normas que establecen que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer y prohiben el matrimonio entre personas del mismo sexo están justificadas en el interés general de preservar la institución del matrimonio como una unión con el potencial de formar familias y garantizar la continuidad de la especie humana.

El fallo reconoce que el derecho al matrimonio igualitario es una aspiración legítima para algunos grupos, pero no tiene la categoría de derecho humano o fundamental, ya que carece de reconocimiento convencional y constitucional.

La Corte Suprema también indicó que el derecho al matrimonio igualitario no tiene categoría de derecho humano ni de derecho fundamental, ya que carece de un reconocimiento convencional y constitucional. Además, se subrayó que la Corte Suprema no tiene facultad para decretar o proclamar derechos fundamentales que no estén positivizados e incidir en la eficacia y vigencia del contenido normativo del texto constitucional.

El fallo contó con seis votos a favor de los magistrados Carlos Alberto Vásquez Reyes, Cecilio Cedalise Riquelme, María Cristina Chen Stanziola, Miriam Cheng Rosas, Maribel Cornejo Batista y Ariadne Maribel García Angulo; uno razonado del magistrado Olmedo Arrocha Osorio, y el salvamento de voto de la magistrada Angela Russo de Cedeño.

