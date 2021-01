Cortizo: Haré lo que tenga que hacer para sacar adelante a Panamá

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, se dirigió hoy, sábado al país para brindar un informe de gestión a lo largo de estos duros meses por la pandemia de Covid-19. A lo largo de su discurso presentó un recuento de los proyectos y leyes aprobadas, y sobre las acciones y planes en medio de la situación inesperada producto de la pandemia Covid-19 y catástrofes climáticas.

El mandatario enumeró una serie de logros a pesar de la crítica situación sanitaria y económica. Prometió cambios, diálogo, plan económico, vacuna y fue portador de buenas noticias. Pero, reiteró que hará lo que tenga que hacer para sacar a Panamá adelante.

En su discurso durante el acto de instalación del nuevo periodo de la Asamblea Nacional, dijo que que la muerte de los panameños por Covid-19, es la carga diaria más dura que lleva porque el virus ha traído luto y tristeza en los hogares.

Cortizo manifestó que " en su mensaje de toma de posesión me comprometí en llevar a cabo 14 acciones prioritarias en los primeros meses, y todas fueron cumplidas".

Se aprobó la Ley de Contrataciones Públicas y la Ley de Asociación Público Privada, también se extiende vigencia de Ley de Interés Preferencial. Creamos y está en ejecución el programa Banca de Oportunidades, y también se aprobaron programas sociales para la población más vunerable.

El Mandatario recalcó que los últimos dos gobiernos triplicaron la deuda de Panamá en $20 mil millones, sin tener que enfrentar pandemia del Covid-19.

Sin embargo, asumieron un Gobierno con 2,317 millones de dólares en déficit, $1,836 millones en cuentas por pagar a proveedores y contratistas, a trabajadores de la salud, a bancos por intereses preferenciales, docentes y CSS . Esas deudas no contraídas por nuestro gobierno sumaban B/. 5,308 millones, fue necesario recurrir a deuda externa porque no tenemos Banca Central, no podemos imprimir dinero.".

A pesar de los recursos limitados, añadió, han mantenido el pago de los siguientes subsidios: Red de Oportunidades, Secretaría Nacional para la Nutrición, Pase-U, Ángel Guardián, subsidio a la electricidad.

Cortizo dijo que como país han enfrentado la pandemia de Covid-19 y las catástrofes del paso de los huracanes que dejaron muerte y dolor en la población. Han ejecutado el plan "Plan Panamá Solidario" como un alivio económico a trabajadores despedidos y suspendidosy familias en condición vulnerablesy áreas de difícil acceso.

Subrayó que el Plan Panamá Solidario llega a 1 millón 700 mil personas. En estos meses de pandemia se han entregado más de 4 millones bolsas solidarias por $113 millones, $3.1 millones de bonos físicos y 7 millones de vales digitales.

Anunció que a partir del mes de febrero se aumentará el monto del Vale Digital del Plan Panamá Solidario a la suma de 120 dólares.

“A partir del 1 de febrero el Vale Digital se aumentará de 100 a 120 dólares mensuales, condicionado al cumplimiento de las normas establecidas por las autoridades de salud”, indicó Cortizo.

En materia de salud, se han contrato personal de salud, donación de insumos y habilitación de más camas para la atención de pacientes de Covid-19.

Reiteró que en 90 días iniciará el proceso vacunación contra el Covid-19 en Panamá. Con plan de vacunación para iniciar con el personal de salud, Fuerza Pública, que están en la primera línea batalla..

"Es necesario un balace entre lo económico y salud". Estamo ejecutando un plan para la recuperación económica con un fase 1 que incluye incluye obras de infraestructura pública que se encuentra en ejecución generan empleos y demandas de bienes y servicios. Apoyo y créditos al sector agropecuario, micro y pequeñas empresas, emprenderores, etc.

El presidente de la República, reiteró la importancia de la convocatoria del "Diálogo del Bicentenario" para discutir temas vitales para el país, incluyedo la situación de la Caja de Seguro Social.

Destacó la selección de dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el mes de abril.

Inicio de actos

Marcos Castillero, presidente de la Asamblea Nacional, izó el Pabellón Nacional dando inició al acto de instalación de la segunda legislatura del segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional.

Esta sesión de instalación se realizó hoy en cumplimiento de lo establecido en el artículo 149 de la Constitución Política de Panamá.

Por primera vez y causa de la pandemia de Covid-19 se realiza un acto de apertura de un nuevo periodo legislativo de materia virtual, sin la totalidad de los diputados y sin público.