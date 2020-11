Cortizo promete un diálogo sincero, sensato e incluyente para un "Mejor Panamá"

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, oficializó hoy la apertura del Pacto del Bicentenario "Cerrando Brechas" en el anfiteatro de la Ciudad del Saber.

El pacto es una iniciativa con la finalidad de lograr acuerdos nacionales en materia de salud, seguridad social, educación, economía, seguridad y servicios básicos, para sentar las bases de "Un mejor Panamá".

Cortizo durante su discurso de fondo, dijo que que el diálogo será sincero, sensato, incluyente, para construir consensos y establecer una ruta que siente las bases de "Un Panamá Mejor", más justo y solidario, para el presente y el futuro, que va más allá de este gobierno.

El jefe del Ejecutivo hizo un llamado a la unidad para reconstruir y avanzar con acciones concretas, para dialogar con respeto, escuchar, aportar ideas, analizar y tomar decisiones compartidas.

Indicó para hacer posible el diálogo se debe dejar a un lado intereses particulares, distintos a los del bien común. Añadió que los acuerdos a los que lleguen serán sellados con el Pacto del Bicentenario "Cerrando Brechas” y sus resultados serán vinculantes para su gobierno. Esto es un compromiso de país.

Recalcó que es el momento para debatir con respeto, escucharnos y tomar las decisiones que lleven a cerrar las brechas existentes de pobreza y desigualdad entre los 5 Panamá. La esencia de este pacto es justamente el esfuerzo de cada uno para cerrar las brechas entre estos 5 Panamá, ese es el propósito de la convocatoria.

El mandatario Cortizo advirtió que cada día que aplaza los ajustes y cambios necesarios, es un día perdido para el futuro de la Nación. "Aunque los retos son muchos, lo importante es iniciar un proceso de transformaciones y que encamine a lograr un pacto concertado, entre todos".

Destacó que este pacto es para ponerse de acuerdo en temas cuyas soluciones no se puede seguir postergando, tales como:

- Recuperación económica y la economía post COVID-19.

- Agua para consumo humano, para producción de alimentos y el Canal.

-Desarrollo sostenible e impacto del calentamiento global.

-Ciencia, tecnología e innovación para políticas públicas.

- Educación de calidad, formación y perfeccionamiento del docente, e internet en todo el país.

- Cobertura universal de la salud (promoción y prevención).

-Seguridad alimentaria.

- Fortalecimiento institucional y la gobernanza.

- Caja de Seguro Social con el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte.

El presidente Laurentino Cortizo anunció que el próximo 18 de enero se iniciará el proceso para definir la hoja de ruta de la Caja de Seguro Social con el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte, la incorporación de los trabajadores informales y gestión administrativa.

Manifestó que este diálogo particaparán todos los gremios y ciudadanos del país, pero es importante la participación de los jóvenes provenientes de distintas partes del país, porque en el diálogo saldrá la hoja de ruta para las nuevas generaciones.

"Tenemos la fuerza humana y espiritual para construir, unir, y hacer lo necesario para salir adelante. Necesitamos el apoyo y disciplina de los panameños, para lograr cambios estructurales. Cerrar brechas es la misión, lo que hagamos hoy definirá nuestro éxito o fracaso colectivo", puntualizó.

”A partir de hoy cerrar brechas no es el proyecto de un Gobierno, no es el proyecto de un presidente, lo fácil hubieses sino no hacer nada, pero no estoy aquí para hacer lo fácil, yo estoy aquí para hacer lo que se tenga que hacer... Yo apuesto al éxito para enfrentar los desafíos que hay como país”, finalizó diciendo.

Fases del diálogo.

Paulina Franceschi, fue designada como coordinadora del diálogo.

En los meses enero y febrero 2021 se recibirán las propuestas e iniciativas a través de la plataforma tecnológica "Ágora" y cabildos abiertos.

Para el 31 de octubre del 2021 se debe contar con el documento final para la firma, que debe suscribirse para el 28 de noviembre del 2021, fecha en que se cumplen 200 años de la independencia de Panamá de España.

Se contempla la integración de 97 comisiones y 1,500 participantes. Habrá comisiones regionales, de temáticas nacionales y una comisión nacional general.

Se estima que para el 15 marzo haya un documento con las propuestas ordenadas y para el 30 de agosto se debe tener el primer borrador del Pacto del Bicentenario.

El propósito es tener una política de Estado de 10 a 15 años.

