Cortizo respeta decisión del TE sobre fuero electoral a Martinelli

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, aseguró este domingo que respeta la decisión del Tribunal Electoral (TE) de mantener el fuero electoral al exmandatario Ricardo Martinelli Berrocal.

"Algunos están a favor y otros están en contra, pero yo estoy a favor de las instituciones democráticas del país, lo que tenemos que hacer es seguir fortaleciéndola”, indicó Cortizo.

"Yo soy y he sido muy respetuoso de las instituciones. He leído que algunos están a favor y otros están en contra, pero yo estoy a favor de las instituciones democráticas del país", destacó el presidente

Cortizo indicó que la decisión final la tomó el Tribunal Electoral, y yo la respeto. Dijo que el "fortalecimiento de nuestras instituciones es un proceso, no solamente de esta administración, sino de las que vienen”.

“Este es el sistema que tenemos, no es perfecto, pero es el mejor”, indicó al participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático del que forma parte.

