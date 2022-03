Covid-19: Positividad se mantiene en 4.5% y casos nuevos en 310

En la últimas 24 horas, se han reportado 310 casos positivos nuevos de Covid19 aumentado a 758,923 la totalidad de casos acumulados, según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud.

Se reportan 3 nuevas defunciones para un acumulado hasta la fecha de 8,128 fallecidos y una letalidad de 1.1%.

Desde marzo del 2020 se han recuperados 747,729 mientras que en las últimas 24 horas se aplicaron 6,875 pruebas para una positividad de 4.5%.

Se mantienen activos 3,066 y en aislamiento domiciliario se encuentran 2,931 personas, divididos en 2,898 en casa y 33 en hoteles.

En los hospitales hay 135 pacientes, de los cuales116 se encuentran en salas y 19 en UCI

96% de los fallecidos no contaban con esquema completo de vacunación

Como parte del informe se indica que hasta el día 4 de marzo, el 87% de los pacientes que ingresan o están recluidos en las diferentes salas de los hospitales a nivel nacional no contaban con el esquema de vacunación completo contra la Covid-19.

El informe igualmente detalla que el 96% de las defunciones se dieron en pacientes que no tenían ninguna dosis o no habían completado su esquema de tres dosis de la vacuna contra la Covid-19.

Por otro lado, el informe también indica que el índice de transmisión del virus (RT) se mantiene en 0.64%, y que entre las provincias que reportan actualmente más casos activos están Los Santos, Herrera, Coclé, Chiriquí y la Región Metropolitana.

El Minsa le pide a la población No Bajar la Guardia y cumplir con el esquema de vacunación completa para evitar complicación en la salud por efectos de virus.

Informe de vacunas

Para hoy jueves el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Ministerio de Salud (Minsa) resalta que en Panamá se han aplicado un total de 7,737,902 vacunas contra la Covid-19, desde que arrancó el proceso en enero de 2021.

De este total se han aplicado 3,386,244 primeras dosis, 2,966,931 segundas dosis, 10,724 terceras dosis, 212 cuartas dosis y 1,373,791 dosis de refuerzos. Mientras que de la vacuna pediátrica de Pfizer se han aplicado en todo el país 253,293 dosis.

