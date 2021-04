Covid-19: Reportan 348 casos positivos nuevos y 2 defunciones

Un total de 348 casos positivos nuevos fueron reportados hoy, por el Ministerio de Salud, a través del informe epidemiológico diario. Con esta nueva cifra el total acumulado se eleva a 360,597.

De igual forma, en las últimas horas se registraron dos nuevas defunciones para un total acumulado de 6,187, y se mantiene una letalidad de 1.7%.

En reporte se destaca que a la fecha se aplicaron 9,345 pruebas resultado un porcentaje de positividad de 3.7%.

Los casos activos al día de hoy suman 4,063. Hay 3,478 personas en aisalmiento en casa y 211 se recuperan en hoteles.

Actualmente, hay 317 pacientes que se encuentran en sala y 57 en Unidad de Cuidados Intensivos,

En el mundo se registran 79,831,378 personas recuperadas, mientras que se suman un total de 140,086,545 casos positivos por COVID-19 acumulados y 2,002,053 defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.1%.

Por otro lado, el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) reportó que en Panamá se han aplicado un total de 560,691 dosis desde enero cuando llegó el primer lote de vacunas contra la COVID-19 el pasado 20 de enero.

Culmina primera fase de vacunación en Panamá Norte

Por otro lado, este sábado culminó la primera fase vacunación de primeras dosis en el circuito 8-9 para adultos mayores de 60 años, embarazadas y docentes que laboran en esta parte de la capital.

Hasta las 2 de la tarde de hoy sábado se logró vacunar a 1,265 personas en el circuito 8-9 y en los cuatros días se aplicaron más de 18 mil primeras dosis.

El MINSA reitera la importancia de verificarse en la plataforma oficial vacunas.panamasolidario.gob.pa/verificate/, consultar en la línea 177 o ingresar a raisa.minsa.gob.pa el cual indicará el centro de vacunación, la hora y el día para poder recibir la dosis contra el COVID-19.

Nuevas disposiciones para viajeros de Suramérica

Paralelamente se reitera a la población que a partir del próximo lunes 19 de abril todo pasajero procedente de América del Sur deberá someterse a una prueba COVID-19 molecular obligatoria cuyo precio será de 85 balboas, costo que deberá ser asumido por el viajero.

Igualmente, el Decreto Ejecutivo No. 486 de 2021, establece que cada viajero que ingrese al país con una prueba negativa de COVID-19 deberá pasar tres (3) días en una instalación no COVID-19, estadía que será sufragada por el Estado.

El MINSA resalta que estas medidas también aplican para aquellos viajeros que ingresen por otros puntos de entrada al país.

No obstante, se mantiene la medida que dicta que la persona que a su ingreso a Panamá o al concluir su aislamiento resulten positivos de COVID 19, deben cumplir una cuarentena de catorce días en un hotel hospital para viajeros COVID-19 o donde disponga la autoridad sanitaria.

El Decreto No. 486 también enfatiza que la autoridad sanitaria se reversa el derecho de realizar de manera aleatoria la prueba de COVID 19, a todo viajero en los puntos de ingresos al territorio nacional.

Se reitera que los pasajeros en tránsito a otros destinos no requieren de realizarse la prueba de COVID-19.