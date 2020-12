Panamá contabiliza 4,046 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 246,790 y 47 defunciones para sumar 4,022 fallecimientos acumulados. La letalidad baja a 1.6%, según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa) de este 31 de diciembte.

A la fecha se aplicaron 14,423 pruebas, para un porcentaje de positividad de 28.1% y los casos activos suman 47,632. En aislamiento domiciliario se reportan 45,351 personas, de los cuales 44,681 se encuentran en casa y 670 en hoteles. Los hospitalizados suman 2,279 y de ellos 2,077 se encuentran en sala y 202 en UCI.

En el mundo se registran 46, 864,233 personas recuperadas, mientras que se suman un total de 82, 866,028 casos positivos por COVID-19 acumulados y 1,808,116 defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.2%.

Crístian y su papá crearon a "Covitín" con el mensaje de que el bicho está activo y buscando dónde parquear https://t.co/8eok8vRQPf — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) December 31, 2020

Horario de hisopados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Durante los días 4 al 14 de enero del 2021 de cuarentena total en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, el horario de atención en el centro de hisopados del Ministerio de Salud (MINSA) ubicado en el Colegio José Antonio Remón C. en vía Israel será de 7am a 3 pm, según el último número de cédula de las personas.

Sin embargo, las personas cuyo número de cédula terminan en 3,4,5 y 6 no podrán asistir sin cita previa y deberán llamar a la línea 169, para que a través de un mensaje al celular puedan tramitar su prueba de hisopado.

El MINSA informa a la ciudadanía que la atención en este centro de hisopados se realizará a través de citas obtenidas por la línea telefónica 169 y por libre demanda.

En el distrito de San Miguelito los centros de salud de Torrijos Carter y Amelia Denis de Icaza, estarán prestando atención y realizando pruebas de hisopados todos los días a partir de las siete de la mañana, mientras que en Nuevo Veranillo y Cerro Batea el servicio se brindará sólo el sábado 2 de enero desde las 7 am hasta las 2 pm.

Entre tanto en la zona metropolitana, los días viernes 1 sábado 2 y domingo 3 de enero del 2021, en horario de 9:00 am a 3:00 pm, los centros de salud que estarán realizando pruebas de hisopados son el Policentro de Juan Díaz, Boca la Caja y Parque Lefebvre.

El sábado 2 de enero el centro de salud Emiliano Ponce en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.

Además, el MINSA recuerda que a partir de hoy 31 de diciembre de 2020 a las 7 p.m. hasta el lunes 4 de enero de 2021 a las 5 a.m. el país entra en una cuarentena total.

También se le recuerda a la población residente en Panamá y Panamá Oeste que desde el 4 de enero hasta el jueves 14 de enero próximo se entrará en una cuarentena total y que sólo está permitido la movilización por sexo y número de cédula para hacer compras en comercios como supermercados, gasolineras, abarroterías, ferreterías y farmacias.

El MINSA reitera una vez más que tanto el personal de salud como los miembros de los estamentos de seguridad del país pueden realizar sus compras y diligencias en cualquier día y hora.