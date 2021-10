Covid: Baja a 150 casos y aumenta aplicación de tercera dosis de vacunas

Panamá reporta 150 son casos nuevos para alcanzar una totalidad acumulada de 471,403 y se registra una defunción en las últimas 24 horas para un total de 7,307 y una letalidad de 1.5%.

El departamento de Epidemiología indica que se registran 461,819 recuperados, de los cuales 196 son nuevos recuperados. Se aplicaron 6,562 pruebas para un porcentaje de positividad de 2.2%.

Hay 2,277 casos activos. De ese total, 2,080 están en aislamiento domiciliario y 197 en hospitales. Los que están en aislamiento domiciliario se distribuyen así: 1,993 en casa y 87 en hoteles. Los hospitalizados son 166 en sala y 31 en UCI.

Cerca de 80 mil dosis de refuerzo

A través de la Operación PanavaC-19 se han aplicado cerca de 80 mil dosis de refuerzo desde que el 13 de octubre pasado empezó a colocarse esta vacuna a mayores de 55 años, personas con enfermedades crónicas, encamados y trabajadores entre los 18 y 54 años con ocupaciones de alto riesgo de contraer el Covid-19.

El informe de vacunación del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) revela que hasta el corte de hoy se había aplicado 73,455 dosis de refuerzo y 4,752 tercera dosis.

En San Miguelito, circuito 8-6, donde mañana culmina la Operación Panavac-19 con la colocación de las dosis de refuerzo a la población indicada, se había aplicado hasta el mediodía de ayer 9,399 dosis durante cuatro días de funcionamiento de la estrategia.

La vacunación en el 8-6 se está efectuando en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en las escuelas Santiago De la Guardia, Carlos A. Mendoza, Pedro J. Ameglio y la Escuela José Domingo Espinar. También en los puestos fijos en Los Andes Mall, Metro Mall, y Plaza 99 en Villa Lucre.

El Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reitera el llamado a la población a vacunarse contra la Covid-19 ya que mientras haya en el país más personas vacunadas se podrá ir tomando nuevas medidas para autorizar las actividades que aún faltan por reactivarse.

El informe del PAI destaca que se han aplicado en el país 5,769,734 dosis contra la Covid-19; De ese total, 3,033,385 son primeras dosis; 2,658,142 son segundas dosis; 73,455 son de refuerzo y 4,752 son tercera dosis.

Este sábado, el equipo de enfermeras de la Región Metropolitana de Salud realizó una jornada extra muro de vacunación para lograr una mayor cobertura de aplicación de las dosis contra la Covid-19. La acción se realizó en centros de vacunación en los corregimientos de Curundú, Tocumen, Boca la Caja, Las Mañanitas, Las Garzas, Veracruz, Parque Lefevre y Santa Ana.

Mientras que el reporte de vacunación indica que en la región metropolitana se aplicaron 186 dosis de Pfizer y 4 de AstraZeneca en Dorado Mall y en Alta Plaza 234 de Pfizer. En la provincia de Herrera 90 y en Coclé 60. Todas de Pfizer.