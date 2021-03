CR7 rompe récord de goles de Pelé

La leyenda Pelé, venerado como el mejor futbolista de la historia, felicitó ayer a Cristiano Ronaldo por superar con 770 goles su récord (767) en partidos oficiales.

CR7 marcó las dianas ayer en la victoria 3-1 de la Juventus contra Cagliari en el campeonato de Italia.

"Cristiano, la vida es un vuelo en solitario. Cada uno hace su propio viaje. Qué hermoso viaje estás haciendo! Te admiro mucho, me encanta verte jugar, y eso no es un secreto para nadie. Enhorabuena por batir mi récord de goles en partidos oficiales", escribió Pelé

El portugues no ocultó su admiración por Pelé: no hay ningún jugador en el mundo que no se haya criado escuchando historias sobre sus partidos, sus goles y sus logros, y yo no soy una excepción, Superar el récord de Pelé, algo que nunca podría haber soñado como niño de Madeira.

Ayer también corrió la versión sobre el posible regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid y que su agente Jorge Mendes, le ofreció la opción al presidente del Madrid, Florentino Pérez. En la Juventus han pasado tres de los cuatro años de su contrato y aunque ha marcado 90 goles en 100 partidos y 30 en esta temporada, pensaban que era todo lo que necesitaban para ganar la Champions.