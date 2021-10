Crece la economía, pero aumenta la incertidumbre laboral

La generación de empleo debe ser la obsesión nacional Recientemente, José Ramón Icaza Clément, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) emitió un comunicado donde planteó que la recuperación de los empleos debe ser una “obsesión” común , de manera casi simultánea al aumento en la proyección que hace el gremio sobre el crecimiento de la economía panameña para el 2021, de 8.2% a 13.2%.

Crecimiento del PIB no se está traduciendo en empleos

Publicidad

En el 2021, la economía crecerá producto de las exportaciones de cobre y la recuperación del comercio internacional, pero el panorama laboral se mantendrá complicado. A octubre 2021, casi la mitad (46%) de los empleos formales del sector privado prepandemia desaparecieron (37%) o se encuentran suspendidos (9%). La situación varía por sector. En el Comercio es la mitad (50%), 74% en el sector Hoteles y Restaurantes y 69% en el sector logístico.

Todavía hay más 80 mil trabajadores con contratos suspendidos, todos en el sector terciario, y MITRADEL ha anunciado que el plazo de las suspensiones de contratos vence el 31 de octubre 2021, lo cual plantea una interrogante sobre la sostenibilidad de estos empleos.

Se estima que el sector privado panameño perdió unos 327 mil trabajadores asalariados en el 2020, 37% de sus empleos formales. Y en el 2021, la generación de nuevos empleos formales marcha a un poco más de la mitad del ritmo que llevaba en el 2019. Entre enero y septiembre 2021, MITRADEL tramitó 160,491 nuevos contratos laborales (77% temporales), que representan el 54% de los 296,050 tramitados en el mismo período del 2019, año en el que se generaron 52,040 empleos, todos informales. Hoy, 70% de los trabajadores del país son informales y funcionarios

Crece la incertidumbre laboral

El pasado 6 de octubre 2021, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), en alianza estratégica con The Marketing Group, presentó el Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) de septiembre 2021, donde se mantiene el nivel de confianza del Consumidor ante la reactivación económica, con importantes incrementos en los indicadores sobre la situación del hogar y la situación económica del país.

Sin embargo, 43% de los encuestados manifestó que es poco probable que mantenga su empleo dentro de los próximos seis meses (versus 26% en julio 2021), 7% considera que no tendrá trabajo y un 28% no sabe qué ocurrirá. Es decir, 4 de cada 5 panameños (as) se muestra pesimista con respecto a sus perspectivas laborales. En julio 2021, 37% de los panameños se sentía optimista con respecto a su futuro laboral (versus 22% en septiembre).

Hay angustia en la población

El vencimiento de la moratoria bancaria y la incapacidad de muchos clientes para hacer frente a sus obligaciones está causando un alto nivel de ansiedad en la población. De hecho, unos 240 mil clientes no se han acercado a sus bancos a hacer arreglos. El sector bancario ha expresado la inconveniencia de extender la medida, pero la vigencia de la medida se extendió hasta septiembre 2021 y la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley Nº 695, que modifica la Ley 99 del 2019 relativa a la Amnistía Tributaria para el pago de tributos y dicta otras disposiciones, para aliviar la reactivación de la economía, que extiende la Moratoria hasta diciembre 2021.

Añadiendo a la zozobra, el pago del Vale Digital vence en diciembre 2021. Al mes de octubre 2021 se reportaron 610,208 beneficiarios del Vale Digital y el Gobierno Nacional explora su extensión hasta el 2022. Dado el alto desempleo, incertidumbre laboral, creciente volatilidad social y elevada cifra de beneficiarios, la eliminación de esta ayuda podría tener repercusiones socioeconómicas impredecibles, incluyendo un aumento de la conflictividad social y de los ya altísimos niveles de delincuencia en el país.

La incertidumbre laboral afecta la recuperación del consumo

La alta incertidumbre laboral es una señal de alerta con respecto a una mayor cautela por parte de los consumidores a la hora de gastar y asumir nuevos compromisos, resultando en inhibición de un consumo que cayó en $600 millones mensuales el año pasado, máxime cuando 4 de cada 5 trabajadores que perdieron sus empleos ganaba menos de $750 mensuales.

Si no hay consumo no hay ventas, sin ventas no hay ingresos, y sin ingresos no habrá empleo. Para generar consumo, primero hay que generar confianza, por lo que la recuperación del mercado laboral llevará tiempo.

Necesidad de inyectar liquidez al tejido productivo

El comunicado de la CCIAP mencionado al inicio de este documento también hace mención al poco impacto que han tenido los programas del Gobierno Nacional para las PYMES, a través de varios organismos multilaterales, dadas las dificultades para acceder a estos créditos, cuyas exigencias obvian la realidad actual.

Ante esta situación, es necesario imprimir sentido de urgencia. Estos créditos deben implementarse de forma inmediata tomando en cuenta la realidad antes descrita. Es tan sencillo como que, si no se apoya a estas empresas, muchas se unirán a las filas de los cierres y, junto con ellas, se perderán para siempre los empleos que generaban.

El clima para las inversiones en el país se ha deteriorado

Aparte del impacto de la pandemia, la lenta recuperación del empleo formal es también síntoma del deterioro del clima de inversiones en el país. 70% de los trabajadores del país son informales y funcionarios. Panamá enfrenta un colapso empleo formal privado, y sin inversión privada (nacional y extranjera) no habrá generación de empleo formal privado, máxime ante la precaria situación financiera y sobreendeudamiento del Estado, así como el impacto que sobre la credibilidad del país como destino para las inversiones tiene tanto la inclusión de Panamá en la Lista Negra de la Comunidad Europea como los Pandora Papers y una eventual pérdida del Grado de Inversión.

Es urgente atraer inversión extranjera

El Gobierno Nacional está realizando importantes esfuerzos para atraer Inversión Extranjera Directa (IED) al país. Sin embargo, la mejor estrategia para atraer IED es la experiencia de los inversionistas extranjeros que ya invirtieron en Panamá. En este sentido, el Gobierno se encuentra en el proceso de negociación del nuevo Contrato entre el Estado y Minera Panamá, la mayor inversión extranjera en la historia del país, la cual supera los $6.7 mil millones, aportando 39 mil empleos (directos, indirectos e inducidos) y compras por $583 millones a otros sectores de la economía.

Independientemente de los resultados que se logre alcanzar, este proceso puede marcar “un antes y un después” de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país, por lo que el mismo debe proyectar a Panamá como un país de diálogo y pro-inversión extranjera.

Generar empleo debe ser la primera prioridad

Tal como lo plantea la CCIAP, la generación de empleo debe ser una “obsesión” nacional.

Sin embargo, hasta ahora, el objetivo de las autoridades ha sido sanitario, no socioeconómico. La prioridad ha sido la vacunación, no la generación per se. Pero habiendo logrado a la fecha un alto porcentaje de vacunados y el relativo control de la pandemia, es quizás el momento de hacer la generación de empleo debe ser la primera prioridad. Que haya rebrotes es una POSIBILIDAD, que hoy tenemos más de 400 mil desempleados es un HECHO.

Pero para generar empleo hay que primero GENERAR CONFIANZA. Confianza en los consumidores con respecto a su propio futuro, y confianza en los inversionistas de que Panamá es un país de oportunidades, donde se pueden hacer negocios rentables de manera segura y con las reglas claras.