Crucero más grande del mundo llega hoy a Colón

Wonder of the Seas, el crucero más grande del mundo, arribará hoy al Home Port de la provincia de Colón, con más de 5,000 turistas,

El crucero tiene un valor superior a los $1,200 millones y peso de 236 mil toneladas, es el más grande del mundo.

La empresa Royal Caribbean encargó la creación del Wonder of the Seas al astillero Chantiers de l’Atlantique, ubicado en Francia. Su viaje inaugural fue en marzo del 2022, partiendo de Florida hacia el Caribe y después a Europa.

Tiene capacidad para 6,988 pasajeros y 2,300 tripulantes. Cuenta con piscinas, canchas deportivas, cuartos de juego, jacuzzis, pista de hielo, un auditorio llamado AquaTheater, gran escenario con vista al mar e incluso su propio Central Park.

El crucero tiene su propio vecindario con bares, restaurantes, salas de cine, karaoke y hasta su propio tobogán.

