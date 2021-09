Cuadernillos recortados en caso pinchazos

Alfredo Vallarino, miembro del equipo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, denunció que algunas de las hojas de los siete cuadernillos del caso que fueron leídos durante la audiencia, estaban recortadas.

El jurista indicó que esto es algo interesante, ya que si se trata de documentos originales, los mismos no deberían estar recortados.

“Ante esto, nosotros solicitamos que le quitaran los ganchos a los cuadernillos y que mostraran el documento para que se vieran los recortes y que el Tribunal de Juicio los pudieran ver de forma directa, algo que para nosotros es importante”, expresó.

“Para nosotros lo importante de esto, es que no hay coincidencia entre una diligencia realizada el 24 de noviembre, versus la realizada el 14 de agosto de 2014, si supuestamente ambas son del mismo lugar. Si se supone que ambas son impresiones directas, no debe haber impresiones trastocadas, parte del documento recortado, etc. Eso ya es para temas de valoración y ya gracias a Dios la otra semana empezamos con los contrainterrogatorios”, dijo.

El integrante del equipo defensor del exmandatario recordó que los mismos testigos que acudieron al juicio anterior deben presentarse al actual.

"Aquí no es como que el juicio pasado fue con Mickey Mouse y ahora el Pato Donald. Aquí tiene que volver Mickey Mouse, tienen que venir los mismos testigos que están grabados en audio y vídeo y repetir lo que dijeron", expresó.

Ayer durante el día número 33 del juicio, se llegó a la lectura de la foja 2,945 de más de 3,200 que tiene los siete cuadernillos.