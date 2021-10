Cuatro defunciones y 223 casos de Covid en Panamá

Panamá contabiliza hoy 223 casos positivos de Covid-19 y cuatro defunciones según el informe epidemiológico diario que emite Ministerio de Salud.

Con las nuevas cifras, aumenta a 468,963 la totalidad de los casos positivos y el número de defunciones se eleva a 7,264 acumuladas y una letalidad del 1.5 %.

En tanto que en Panamá se contabilizan 459,011 pacientes recuperados y se aplicaron en las últimas horas 6,353 pruebas, arrojando un resultado de positividad de 3.5%.

Los casos activos suman 2,688. En aislamiento domiciliario se reportan 2,465 de los cuales 2,360 se encuentran en casa y 105 en hoteles. Los hospitalizados suman 223 y de ellos 179 se encuentran en sala y 44 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Informe de vacunación

Por otro lado, hasta la tarde de este sábado, el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) indica que un 75.3% de la población meta, que puede recibir la vacuna, desde los 12 años en adelante, ya cumplió el esquema completo de inmunización contra la Covid-19.

En Panamá se han aplicado 5,618,501 vacunas contra la Covid-19 según el informe del PAI. De este total, 4,867,980 corresponden a dosis de la vacuna Pfizer y 750,521 de AstraZeneca.

Además, 3,012,064 corresponden a primeras dosis; 2,602,084 son segundas dosis y 4,347 de terceras dosis.

Hoy continuaron las jornadas de vacunación donde se aplicaron 62 dosis de la vacuna Pfizer en la provincia de Herrera.

En San Miguelito se aplicaron 352 dosis de la vacuna Pfizer a mayores de 12 años, esta vacunación continúa este domingo 10 de octubre en Los Andes Mall en horario de 9:00 a.m a 5:00 p.m.

Se mantiene el toque de queda de 1 a.m. a 4 a.m. y el cierre de los comercios a las 12 medianoche en las siguientes regiones:

● Provincia de Colón: distrito de Colón.

● Provincia de Panamá Oeste: distrito de Chame.

● Provincia de Chiriquí: distrito de Barú..

Pese a que las estadísticas reflejan que el virus de la Covid-19 está controlado, el Minsa invita a toda la población panameña a NO BAJAR LA GUARDIA y seguir aplicando las medidas de bioseguridad: el uso de la mascarilla, gel alcoholado, pantalla facial en el transporte público de pasajeros, el lavado de manos, distanciamiento físico y el uso de alcohol.

En caso de presentar síntomas relacionados al virus, la persona debe acudir inmediatamente en busca de atención médica y someterse a una prueba Covid-19.

Toda información oficial referente a la pandemia en Panamá y las acciones del Gobierno Nacional, se comunican a través de las cuentas oficiales del Minsa en redes sociales y en su página web (www.minsa.gob.pa).