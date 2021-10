Cuatro fallecidos, 215 positivos y 98,280 dosis de vacunas Pfizer recibidas

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) informó de 215 nuevos casos de la covid-19 y4 muertes por la enfermedad, que hacen un total de 471.884 contagios confirmados y 7.314 decesos en más de 18 meses de pandemia. El porcentaje de letalidad es de 1.5%

El Minsa indica en su reporte que hay 31 pacientes hospitalizados por el coronavirus en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 168 en sala, mientras que 2.007 permanecen aislados en sus casas y 77 en hoteles

4% de fallecidos no estaban vacunados

El informe del Minsa reveló que 81.4% de personas que han fallecido desde enero de este año- cuando empezó la Operación PanavaC-19 a la fecha- no estaba vacunado con ninguna dosis contra la Covid-19.

Además, el informe que recopiló información hasta el 22 de octubre pasado indicó que el 9.5% de los fallecidos tenía dos dosis aplicadas y el 9.1% contaba una dosis colocada.

De los pacientes en UCI, el 67% no está vacunado con ninguna dosis, según el informe.

También reveló que por 15 semana consecutiva la cantidad de recuperados supera a los casos activos y se reporta 1,018 casos positivos menos que la semana anterior con una tendencia a la disminución de los casos.



Llegan más vacunas de Pfizer

Un nuevo embarque con 98,280 dosis de la farmacéutica Pfizer llegó esta tarde al país para seguir con la Operación panavaC-19 en todo el país.

El director regional de salud de la Comarca Ngäbe Buglé, Diomedes Taylor Trotman recibió en nombre del Gobierno Nacional este cuadragésimo lote de vacunas contra la Covid-19 que llega al país.

Más puntos de vacunación

A partir de mañana 27 de octubre empezará la aplicación de las dosis de refuerzo en el circuito 8-8 que comprende los corregimientos de Juan Díaz, Parque Lefevre, Don Bosco, Río Abajo y San Francisco.

Las escuelas que funcionarán como centro de vacunación, en horario de 7: am a 5:00 p.m. son la Escuela Belisario Porras, el Colegio Elena Ch. de Pinate y el I.P.T. Don Bosco. La dosis se aplicará a personas mayores de 55 años, pacientes con enfermedades crónicas y personas entre 18 y 54 años que trabajan en ocupaciones con mayor riesgo de contraer el virus.

Mientras que en San Miguelito continuará también la inoculación con primera, segunda y dosis de refuerzo en los puntos fijos en Los Andes Mall, en Metro Mall y en Plaza Súper 99 en Villa Lucre.

En el circuito 12-3, Comarca Ngabe Buglé también empezará la colocación de la segunda dosis en 74 centros de vacunación que abarcan a 47 comunidades de esa región.



77.1% con esquema completo

El informe de vacunación suministrado por el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) informó que a la fecha en el país se han aplicado 5,789,616 dosis de vacunas contra la Covid-19, de las cuales 3,036,080 son primeras dosis, 2,664,204 segundas dosis, 5,021 terceras dosis y 84,311 dosis de refuerzos.

La cobertura de la población meta con primera dosis es del 87.9% y con segunda dosis es de 77.1%, según el informe.

En las provincias se realizaron jornadas de vacunación con los siguientes resultados: en Colón 422 dosis, en Los santos 156, en Bocas del Toro 184, en Herrera 87 y en Chiriquí 76.