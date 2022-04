Cubanos encabronados con embajada de Panamá

Cientos de cubanos denunciaron en los últimos días supuestos malos tratos por parte de la Embajada de Panamá en La Habana, desde que comenzó a funcionar el nuevo sistema de citas para las visas de tránsito, destaca el portal CiberCuba.

El apartado de opiniones de la página de la embajada en Facebook está lleno de comentarios de cubanos que acusan al personal diplomático de "faltos de empatía", "mal servicio" y "falta de transparencia".

"Pésimo trato a los ciudadanos cubanos, pésimo sistema de citas, todo mal con ellos, por mí que la cierren, lo único que causan es problemas y contratiempos con su absurdo sistema de trámites inhumano y regionalista". Es un abuso y una falta de respeto, mis padres no tienen acceso a internet y yo desde Costa Rica no he podido ingresar al dichoso formulario, quiten ese método mal hecho y pongan a pagar visa de tránsito en el aeropuerto", reclamó una cubana.

El nuevo sistema de citas se implementó tras la gran cantidad de solicitudes que ha recibido la embajada, luego de imponer el visado de tránsito obligatorio para los cubanos desde marzo.

La embajada anunció que el sistema de citas funciona de forma escalonada, por fechas, para las personas que ya tienen pasajes comprados. La primera fecha anunciada fue del 15 al 21 de abril, que poco después se amplió hasta el 30 de abril.

Hasta este momento, el sistema de citas únicamente admite la solicitud para las personas que ya tengan pasajes comprados para las fechas mencionadas. Sin embargo, entre las principales quejas de los cubanos está el hecho de que no logran acceder a la página vía internet y solicitar su cita a pesar de tener pasajes comprados, algunos desde el año pasado, y que las fechas anunciadas no tienen en cuenta los pasajes que se adquirieron para finales de marzo y principios de abril.

La sede diplomática debería tramitar hasta 500 visados a la semana, pero el número no es suficiente para la cantidad de cubanos que vuela diariamente hacia Panamá.

Copa Airlines tiene 44 vuelos a la semana entre las ciudades de La Habana y Santa Clara hacia Panamá y la cantidad potencial de pasajeros que transporta Copa diariamente entre Cuba y Panamá es de 1,169 personas.

