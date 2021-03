Cuestionan que MP regale delaciones premiadas como confite

El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Dionisio Rodríguez, cuestionó que el Ministerio Público “regale” delaciones premiadas como si fueran “confites”, en vez de hacer investigaciones penales profundas.

Durante la administración de la exprocuradora Kenia Porcell, las delaciones premiadas estuvieron entre las armas más usadas por la denominada “Procuraduría paralela” para perseguir a los adversarios políticos del expresidente Juan Carlos Varela.

Ante esto, Dionisio Rodríguez recordó que se opuso a las delaciones premiadas, cuando el tema se discutió en la Asamblea Nacional.

Agregó que su oposición se debía a la forma en que estaba redactado el artículo que habla del tema en el Código Procesal Penal y que plantea que el MP puede subjetivamente dejar de imputar penalmente, sin que el acuerdo sea efectivo y sin que la información dada sea beneficiosa.

“Es decir, los acuerdos son subjetivos y el Ministerio Público decide a quién sí y a quién no, cuando yo creo que eso no debe ser, porque puede ser una información falsa, que no puede ser verídica, e incluso hay mucha información que puede ser acomodada para tratar de verse

Por otro lado, el abogado Roiniel Ortiz estima que las delaciones premiadas, o acuerdos de pena, de alguna manera se usan como un arma de persecución política y “para premiar a aquellas personas que dijeran lo que ellos querían escuchar para perjudicar a otros”.

Quien también reaccionó al tema de las delaciones premiadas fue el expresidente Ricardo Martinelli, quien cuestionó cómo se ha venido usando.

“Las delaciones son, embarra a otro, sin importar si es falso o si ni siquiera tienes pruebas de lo que declaras y te sacan de la vista fiscal y más si metes falsamente a quienes los fiscales o el poder político quieren que metas”, dijo.