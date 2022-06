Culmina Copa ‘Las Estrellas de San Miguelito’

Las categorías sub-10, sub-12 y sub-14 que se disputaron la copa de fútbol “Las Estrellas de San Miguelito”, culminaron un disputado torneo de un mes, en donde demostraron destrezas y habilidades en sana competencia y convivencia en el Complejo Deportivo Los Andes No. 2.

Participaron 27 equipos y 297 niños (de nueve a 13 años de edad) nueve corregimientos de este distrito.

En la sub 10 ganó el primer lugar el corregimiento de Mateo Iturralde; en la sub 12, Mateo Iturralde y en la sub 14, Amelia Denis De Icaza.

El segundo lugar en la sub 10 se alzaron con la copa el corregimiento Amelia Denis De Icaza; en la sub 12, Amelia Denis De Icaza y en la sub 14, José Domingo Espinar.

Juan Coronado de la sub 10; Miguel Miranda, de la sub 12, ambos, de Amelia Denis De Icaza, fueron los campeones goleadores en sus categorías y en la sub 14 fue Walter Muñoz, de José Domingo Espinar.

El acto de clausura de este torneo lo presidió el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, el viceministro Ivor Pitti, la vicegobernadora de Panamá, Elsa Grinard, el director de la Policía Nacional, John Dornheim y la subdirectora del Servicio Nacional de Migración, María Isabel Saravia y el director de Inspectoría General del Ministerio de Seguridad Pública, Clovis Sinisterra.

