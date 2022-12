Dar y de ahorrar en diciembre

El cierre de año nos invita a reflexionar sobre los proyectos que hicimos, los que dejamos de hacer; los planes que tenemos en mente y los deseos que queremos cumplir para el próximo año.

Compartiremos algunas recomendaciones para promover una cultura de ahorro que te permita cerrar el año y arrancar con el pie derecho el 2023.

·Evita las compras compulsivas. Ten un plan de gastos que te ayude a priorizar tus adquisiciones, ya sean productos o servicios.

· Visualiza tu capacidad de pago mensual. Esto ayudará a que tus gastos no excedan tus ingresos mensuales y evitará que tus deudas te rebasen.

· No te dejes atrapar por los meses sin intereses. Si no necesitas un servicio o producto no lo compres sólo porque está a meses sin intereses.

· Equilibra tus finanzas. De acuerdo con la senadora estadounidense Elizabeth Warren, autora de la sencilla regla de administración 50/30/20, para controlar las finanzas se requiere equilibrio; por lo tanto, sugiere dividir tus ingresos mensuales netos en tres categorías, de acuerdo con el tipo de gasto: 50 % para tus necesidades, 30 % para tus caprichos y un 20 % para tus ahorros (o para amortizar tus deudas).

· Utiliza herramientas que te permitan ahorrar y definir metas. Existen herramientas tecnológicas que te permiten personalizar tus metas de ahorro y separar el dinero disponible en tu cuenta para que uses sólo lo que has programado para gastos puntuales; esto te permitirá administrar correctamente tus gastos.

· Regala experiencias. Sin duda, lo mejor que puedes hacer para mantener tus finanzas sanas es compartir experiencias con las personas que amas, sin necesidad de gastos onerosos.

Raúl Romero, Director Comercial de Nequi Panamá, destacó que hoy día, contar con una cuenta bancaria 100% digital permite a las personas administrar sus finanzas sin pagar cuota de manejo, sin la necesidad de asistir a un establecimiento físico, o tener antecedentes bancarios.

“Esto implica una gran responsabilidad para las plataformas financieras, por lo que el reto de los servicios de banca digital seguirá siendo la flexibilidad, agilidad, confianza y seguridad; así como la oferta de un portafolio que permita, no sólo disponer del dinero, sino de proveer herramientas que promuevan la inclusión y la educación financiera”, apuntó Romero.

