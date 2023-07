Declaran "extemporánea" apelación de fiscalía en caso New Business

La jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez rechazó el recurso de apelación presentado por el fiscal Emeldo Márquez contra la sentencia absolutoria de Aaron Mizrachi, Nicolás y José Corcione, Germán Gómez, Iván Clare y Vernon Salazar en el caso "New Business"



El recurso fue declarado "extemporáneo" por la juzgadora, ya que se presentó después del plazo establecido.

El fiscal Márquez anunció la apelación el lunes 24 de julio de 2023, a las 8:28 a.m., en el despacho de la jueza. Sin embargo, previamente, el 21 de julio, había enviado un correo electrónico fuera del horario de oficina, a las 6:53 p.m., lo que causó controversia.

Publicidad

Ante esta decisión, al fiscal le queda la opción de presentar un recurso "de hecho", que le permitiría apelar la decisión de la jueza en el caso "New Business". Sin embargo, este recurso paraliza el proceso regular de las apelaciones de las personas condenadas, lo que significa que hasta que no se resuelva, las apelaciones de los condenados en este caso no podrán avanzar.

Además del fiscal, cinco personas condenadas en el caso también han presentado apelaciones. El proceso continúa y se espera que el Segundo Tribunal de Justicia tome una decisión final sobre estas apelaciones.

El caso "New Business" se basa en la compra de Editora Panamá América S.A.

Contenido Premium: 0