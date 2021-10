Declaran inocente al exadministrador de la ATP Salomón Shamah

El exadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Salomón Shamah, fue declarado inocente en una audiecia de fondo por la construcción de un atracadero turístico en Río de Jesus, Veraguas, dado a través del Contrato 53/10 entre la entidad que manejaba y Building Services, Corp.

LEE TAMBIÉN: ATTT extiende suspensión provisional de aplicación de multas por placa vencida

Publicidad

Ese fue el fallo del Juez Tercero de Liquidación Adjunto el día 28 de octubre.

Aunque la Fiscalía Anticorrupción en sus alegatos reconoce que no hubo perjuicio económico para la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), pidió la condena de los acusados por mal manejo administrativo en el contrato, citando demoras en la entrega del muelle.

Por otro lado la ATP, la parte querellante en este caso, indicó al Juez que dicha institución no sufrió perjuicio alguno, pues el muelle fue terminado y entregado a satisfacción, además de contar con el refrendo de Contraloría.

Cada uno de los abogados en el proceso hizo sus alegatos en favor de sus defendidos, tomando como base la ausencia de delito ya que no hubo malos manejos administrativos ni daño al erario público.

Fernando Basurto, juez de la causa, dictó sentencia en el mismo acto basándose en el Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República No. 058-145-2019, donde se establece que “no hubo lesión patrimonial” al Estado.

Argumentó que al no existir peculado, no hubo conducta delictiva por parte de los acusados, además, a las partes que la demora fue por las exigencias de la entonces Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y no por falencias administrativas.

Para concluir, se consideró como una falta de coherencia por parte de la querella, haber denunciado un peculado a la vez que al contratista le hizo una adenda de tiempo y económica.