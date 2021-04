¡Declaran No Culpable a médico-diputado del PRD!

Tras ocho horas de deliberación, el Tribunal de Juicio Oral conformado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia emitió un veredicto unánimer de No Culpabilidad a favor del diputado Arquesio Arias por los delitos de violación sexual agravada en perjuicio de las hermanas L.Y.M.L y A.M.L., y de actos libidinosos agravados en perjuicio de L.Y.M.L.

En cuanto al delito de actos libidinosos agravados en perjuicio de A.M.L., luego de tres votaciones, el Tribunal de Juicio Oral no llegó a un voto mayoritario calificado (2/3 partes), para decidir la culpabilidad o no culpabilidad del diputado, y por ende no fue condenado.

Los que votaron por la no culpabilidad por esta última imputación fueron los magistrados Angela Russo, Cecilio Cedalisse, Hernán De León y José Ayú Prado.

Uno de los actos denunciados -el que respecta a la entonces menor A.M.L.- se dieron supuestamente el 15 de enero de 2018 y se denunciaron en la Personería Comarcal el 18 de septiembre de 2018.

La defensa basó su teoría del caso en que todo tiene su origen en el enemigo político que se generó el Dr. Arquesio Arias cuando ganó el 16 de septiembre del 2018 las primarias del PRD, derrotando a un tío de las dos denunciantes.

Cuando la Personería Comarcal recibió las denuncias en septiembre de 2018 realizó una pluralidad de entrevistas, así como solicitudes de inspección ocular, pidió y recibió dictámenes médicos forenses y psicológicos forenses (noviembre 2018), solicitó levantamiento de fuero penal electoral

La deliberación inició a las 2:50 p. m. del viernes, luego que las partes intervinientes terminaran los alegatos de conclusión, tras 8 días de Juicio Oral, donde se practicó un total de 80 pruebas entre testimoniales, periciales, documentales y materiales.

La decisión del Máximo Tribunal se basó en que, durante el desarrollo del juicio oral no se logró probar la comisión del delito de actos libidinosos bajo ninguna modalidad y tampoco fue demostrado el delito de violación sexual en su modalidad agravada, debido a las graves inconsistencias.

El Tribunal de Juicio Oral formó su convicción en la ponderación conjunta y armónica de todas las pruebas desahogadas.

En este proceso penal, el Tribunal de Juicio estuvo integrado por los Magistrados de la Corte Suprema: Luis Ramón Fábrega Sánchez (Presidente), María Eugenia López Arias (Relatora), Angela Russo de Cedeño, Otilda Vergara de Valderrama (Magistrada Suplente), Carlos Alberto Vásquez Reyes, José E. Ayú Prado, Hernán A. De León Batista, Cecilio Cedalise Riquelme, y Miguel A. Espino González (Magistrado Suplente).

El Fiscal de la causa fue el magistrado Olmedo Arrocha Osorio, mientras que la querella estuvo a cargo de la licenciada y exfiscal Enereida Barrías, y la representación del acusado estuvo a cargo de Ángel Álvarez.

Contra Arias existía una medida cautelar de prisión domiciliaria desde el 21 de octubre de 2019.

Arias fue imputado el 18 de octubre de 2019 , tras ser acusado por jóvenes en la Comarca Guna Yala, cuando ejercía la medicina en la especialidad de ginecología en el centro de salud de Ustupu.

Protestas en la Corte

Tras el fallo, ayer se dieron protestas en los predios de la Corte Suprema de Justicia, donde enfurecidos manifestantes removieron vallas protectoras colocadas en los predios del Palacio Gil Ponce.

Los manifestantes desplegaron pancartas con fotos de los magistrados y la palabra "cómplices" y otra con la de Arquesio y la palabra "Violador"