Defensa del "Monstruo" dice tener testigos que lo exculpan de masacre

La defensa del "Monstruo" Reynaldo Antonio Cuadra, también conocido como alias "Rey", intentará llevar el lunes a tres testigos que aducen que éste no estuvo en el área del búnker de Espinar, donde el 17 de julio de 2020, fueron asesinados a tiros de siete jóvenes colonenses.

El defensor Porfirio Quezada presentó ayer tres pruebas testimoniales: dos policías y la persona que confeccionó el retrato hablado inicial del sospechoso del caso, pero esa intervención no generaron reacciones ni en la Fiscalía, ni en los querellantes, que no procedieron a contrainterrogar, por considerar que no aportaron mayores elementos al proceso.

Ya antes el también enjuiciado Jan Carlos Hernández, de 22 años y conocido con el alias "Niñito", confirmó en la audiencia que "Rey" fue el autor del asesinato a tiros de Azucena y Yulisa Martínez; Leydis Mabel y Yeleny Marriota Villarreta; Bladimir Garay, Edgar Jiménez y Santiago Alexander Carbajal.

El Tribunal conformado por los Jueces Manuel Quijada (Presidente), Yiria Soto (Relatora) y el Felipe Waisome, le dio plazo hasta el lunes al defensor para traer los testigos que aducen que Cuadra no estuvo en el lugar de los hechos, de lo contrario tendrá que desistir de ellos.

Después de esos testimonios, el juicio entrará en la fase de alegatos por parte de la Fiscalía, de los abogados querellantes Jorge Ceballos, Adolfo Garibaldi, Edgar Huertas y Jaime Chambers. Además de los defensores Pablo Saldaña y Porfirio Quezada.