Defensoría cuestiona a Policía por uso de gas lacrimógeno vencido

La Defensoría del Pueblo ha emitido un comunicado a través del oficio N°7358c-2023 en el que solicita a la Policía Nacional que responda en un plazo de 5 días hábiles a dos cuestionamientos importantes relacionados con el uso de gas lacrimógeno en recientes protestas sociales. Estos cuestionamientos buscan arrojar luz sobre la seguridad y la salud de los manifestantes y del personal de la Defensoría en medio de estas manifestaciones.

En primer lugar, la Defensoría del Pueblo busca obtener información sobre los posibles efectos que podría provocar el gas lacrimógeno utilizado después de la fecha de expiración.

Esta solicitud se basa en la preocupación surgida después de que tanto manifestantes como el personal de la Defensoría evidenciaron que se utilizaron dispersores de gas lacrimógeno con fechas vencidas en las recientes protestas sociales.

Se espera que la Policía Nacional proporcione una respuesta detallada que aclare esta preocupación.

En segundo lugar, el oficio emitido por la Defensoría insta a la Policía Nacional a aclarar qué controles y medidas de seguridad se mantienen en relación con las armas no letales que manejan, con el fin de salvaguardar la vida de las personas en el momento de su utilización. Esta solicitud se hace con el objetivo de garantizar la seguridad de los manifestantes y de quienes puedan verse afectados por el uso de estas armas en el futuro.

La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) también se encuentra involucrada en el proceso y está realizando gestiones con entes privados especializados para obtener opiniones adicionales sobre las posibles consecuencias del uso de dispersores de gases lacrimógenos con fechas vencidas. Este enfoque busca enriquecer el debate y asegurar que todas las perspectivas sean consideradas.

Además, tanto la Defensoría del Pueblo como la INDH están instando a cualquier organismo o empresa que pueda colaborar en la realización de estudios correspondientes para esclarecer las posibles afectaciones a las personas que se ofrezca a hacerlo. Esto demuestra un compromiso continuo con la seguridad y la protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones públicas.

Estos pasos tomados por la Defensoría del Pueblo y la INDH subrayan la importancia de garantizar un uso seguro y responsable de armas no letales como el gas lacrimógeno en situaciones de protesta, y de garantizar la protección de los derechos y la seguridad de los manifestantes y la sociedad en su conjunto. Se espera que las respuestas de la Policía Nacional y los posibles estudios posteriores arrojen luz sobre estos asuntos cruciales.

