Denuncian hostigamiento de la Policía a la embajada de Nicaragua

Abogados del candidato presidencial Ricardo Martinelli denunciaron que la Policía Nacional está irrespetando los predios de la embajada de Nicaragua, en un claro hostigamiento a una entidad diplomática.

Ayer, en horas de la noche, miembros de la Policía Nacional se ubicaron en la parte de atrás de los terrenos aledaños a la embajada, donde permanece asilado Martinelli.

El abogado Roniel Ortiz manifestó que es una falta de respeto el hostigamiento que tiene la Policía Nacional, ya que están tratando de intimidar o tratando de llevar a cabo alguna acción ilegal en contra de los tratados internacionales y de un territorio de otro Estado.

Mientras que el abogado, Alfredo Vallarino, indicó que la vereda donde estaba ubicada la Policía Nacional es privada, de hecho, la seguridad de la empresa tuvo que sacarlos porque estaban apostados con pasamontaña, pasando alrededor y se asomaban directamente a la cerca de la embajada.

“Esto es claramente una vergüenza para Panamá, es claramente un intento de intimidación que no lo van a lograr, nosotros vamos a seguir hasta el final pero es un irrespeto a una entidad diplomática”, expresó Vallarino.

Por otra parte, el secretario general del partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, sostuvo que no puede haber una orden de conducción contra Martinelli, porque la sentencia que se ha emitido en el caso New Business no está ni en firme ni ejecutoriada.

Considera que este es un Estado “salvaje” y las leyes no importan. “Si uno trata de analizar racionalmente al gobierno de Cortizo-Carrizo y sus acciones está perdiendo el tiempo y lo que ocurrió ayer es otra muestra más de esto”.