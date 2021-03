Denuncian que cierre de refugio podría llevar a la muerte a decenas de perros

Bella Rivas, exparticipante de Vive La Música y directora del refugio de animales, Patitas de Amor, pidió ayuda de activistas, abogados, así como a la población en general, esto tras ser informada por parte del Municipio de Panamá, que le cerrarían en los próximos 15 días el refugio en el que le da ayuda a muchos perritos desamparados.

La famosa lleva casi una década atendiendo a animales maltratados en un lugar que ha acondicionado en el areá de Tocumen, todo con el apoyo de voluntarios y aportes propios o de otros amantes de las mascotas.

Sobre la decisión tomada por parte del Municipio de Panamá, asegura que es terrible y por eso decidió convocar a una protesta en la Cinta Costera este martes 16 en horas de la tarde.

“Necesitamos que nos ayuden, que no permitan el cierre de Patitas de Amor, porque al no tener el Municipio un refugio, serán dormidos, y no saben cuánto nos costó recuperar a estos animales que están a la espera de un hogar lleno de amor y van a encontrar la muerte con estas instituciones”, aseguró.

“Nos duele mucho lo que ha pasado hoy, ya que llegaron como 8 carros gubernamentales, y nos dieron menos de 15 días para sacar a todos los animales”, denunció.