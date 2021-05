Denuncian supuesta extorsión en la AMP

Una nueva denuncia penal por posibles actos de extorsión y corrupción envuelve a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), y en donde es mencionado un primo del actual diputado y jefe de la bancada del PRD, Ricardo Torres. Además se menciona a un integrante de la industria marítima.

La denuncia interpuesta por la abogada Helga Ceballos está dirigida a la AMP y los funcionarios que se resulten responsables de la posible comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad e infracción de deberes de los servidores públicos y también “posiblemente en la modalidad de corrupción servidores públicos”.

Publicidad

El documento establece una presunta extorsión contra el capitán Rafael Botello, representante de la empresa Oceanic Supply & Transport Inc., dedicada a brindar el servicio de recolección de desechos con equipo flotante a quien le fue exigida la venta de su empresa.

Resalta la denuncia que Botello y otro empresario fueron acompañados por funcionarios de la AMP y al rechazar la solicitud, el Capitán fue sancionado por la entidad que sustentó la acción en una inspección y en la falta de una licencia. Un motivo que no siempre recibe el mismo trato”, sostiene la denunciante.

Ceballos afirmó que la denuncia representa a un grupo de empresarios marítimos que tuvieron la información del posible delito y que ven amenazada la seguridad jurídica del sector, “por lo cual desean dirimir la verdad de los hechos denunciados, sin mayores consecuencias para sus negocios”.

La abogada no descarta que el protagonista de esta denuncia no confirme los sucesos de los que fue víctima por la misma razón que sus fuentes no desean exponerse.

“Sospechosamente casi de manera secuencial, funcionarios de la AMP realizaron una inspección, abriendo un proceso administrativo que concluyó en una resolución administrativa, confirmada en apelación por la junta directiva de la entidad, que dejó sin efecto la licencia de Botello, en lo que parece ser una medida de retaliación ante la negativa de vender su empresa”, establece textualmente la denuncia interpuesta el pasado 27 de abril, de acuerdo con la carpetilla emitida por el Ministerio Público.

Agregó que “el capitán Botello manifestó a miembros del sector de negocios marítimo y personas vinculadas a la AMP, que este proceso fue un acto arbitrario, en atención a las poderosas facultades institucionales que tiene esta entidad”.

Ceballos señaló que otras empresas con condiciones similares, no han sufrido el mismo destino, como es el caso de las empresas del pariente del diputado Torres, quien mantiene vínculos con la actual administración.

Advirtió que se podría presentar una ampliación con el objeto de comprobar cuál es el criterio de la AMP al momento de otorgar licencias y aplicar sanciones.