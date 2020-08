¡Desesperación! Tres horas atrapados en un elevador en área de COVID de CSS

Una enfermera y un funcionario de mantenimiento de la Caja de Seguro Social (CSS) del hospital Rafael Hernández en David, quedaron atrapados por varias horas en uno de los ascensores que utilizan en la torre Covid habilitada para los pacientes positivos de coronavirus, confirmaron este sábado los propios funcionarios de la institución.

Este sábado en horas de la mañana, un funcionario de mantenimiento quedó atrapado en el ascensor por varias horas, procediendo funcionarios de la institución a buscar la manera de abrir las puertas para salir de la cabina.

“Lo que yo viví en el ascensor no se lo deseo ni a mi peor enemigo, fueron más de tres horas que quedé atrapado en el ascensor con toda la ropa especial en la torre Covid que se usa, donde además de detenerse el ascensor y no responder al panel de control, el aire acondicionado dejó de funcionar y no podía quitarme la vestimenta porque me podía contagiar del Covid, lo cual fueron momentos difíciles los que viví durante esas horas”, narró Darwin Castillo, uno de los funcionarios atrapados.

Añadió que permaneció en el ascensor más de tres horas, ya que ingreso a las 6:00 de la mañana, cuando trasladaba ropas del cuarto piso al primer piso, cuando ocurrió el incidente, logrando ser sacado pasadas las 9:00 de la mañana.

Explicó que ingresó al ascensor, marcó y estando adentro, el elevador bajó del cuarto piso al segundo y no anduvo más, quedando varado hasta que lograron abrir la puerta y salir.

El segundo caso fue el de la enfermera Roxana Cepeda, quien confirmó que la semana pasada también quedó atrapada en este ascensor y demoró varias horas en ser rescatada.

La enfermera hizo un llamado a las autoridades de la Caja de Seguro Social, para que se garantice el buen funcionamiento de este ascensor, ya que estas instalaciones son nuevas y están exponiendo sus vidas cada vez que usan este equipo el cual ya viene presentando problemas.

“Estamos trabajando 12 horas, de las cuales 6 las pasamos sin poder tomar agua, exponiéndonos en todo momento al virus con los pacientes y ahora el riesgo en el uso del ascensor”, manifestó Cepeda.