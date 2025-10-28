Desfiles en San Miguelito tendrán una sola ruta
El distrito de San Miguelito celebrará los desfiles patrios en una sola ruta oficial.
El recorrido partirá en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y culminará frente a la estación de combustible Delta, en el sector de Paraíso.
Las actividades comenzarán a las 8:00 a.m. y se prevé que terminarán a las 2:00 p.m.
En los desfiles se espera la participación de más de 45 bandas de centros educativos públicos y particulares, así como bandas independientes.
Se contará con el apoyo del Ministerio de Salud, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la Cruz Roja.