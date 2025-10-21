Desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre mantendrán sus rutas tradicionales
El director general de Educación, Edwin Gordon, recordó que los desfiles están regulados por el Decreto 708 del 23 de agosto de 2010, que establece normas sobre vestimenta, conducta y participación de las delegaciones.
El Ministerio de Educación (Meduca) anunció que las rutas para los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre en la ciudad capital no tendrán modificaciones este año. Los recorridos se mantendrán en la Presidencia de la República (Casco Antiguo) y en la Vía España.
La ruta 1, en el Casco Antiguo, iniciará en calle 3ª (Parque Simón Bolívar) y finalizará en calle 26 (Avenida Balboa).
La ruta 2, en Vía España, comenzará en la intersección de la Iglesia del Carmen y terminará en la Caja de Ahorros.
El desfile del 3 de noviembre, día en que Panamá celebra 122 años de separación de Colombia, comenzará a las 9:00 a.m. y contará con más de 40 delegaciones en la ruta 1, y 45 en la ruta 2.
El 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, las actividades iniciarán a las 8:00 a.m., con la participación de 35 delegaciones en la ruta 1 y 45 en la ruta 2.
Ambas rutas estarán delimitadas con vallas para garantizar la seguridad de los participantes y del público. Además, se activará un centro de operaciones de emergencia con apoyo de la Policía Nacional, Cruz Roja, Ministerio de Salud, Sinaproc, Senan, Senafront y el SPI.
Entre las regulaciones destacan:
-Vestimenta adecuada (faldas no más de 4 dedos sobre la rodilla, sin escotes pronunciados ni telas translúcidas).
-Prohibición de menores de 15 años en bandas independientes (salvo con autorización parental).
-Las bandas independientes no podrán superar los 250 integrantes.
-El uso de sables deberá ser seguro y sin maniobras peligrosas.
Las autoridades reiteraron su compromiso con unas celebraciones patrióticas seguras, ordenadas y respetuosas de los símbolos nacionales.