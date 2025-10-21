Desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre mantendrán sus rutas tradicionales

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció que las rutas para los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre en la ciudad capital no tendrán modificaciones este año. Los recorridos se mantendrán en la Presidencia de la República (Casco Antiguo) y en la Vía España.

La ruta 1, en el Casco Antiguo, iniciará en calle 3ª (Parque Simón Bolívar) y finalizará en calle 26 (Avenida Balboa).

La ruta 2, en Vía España, comenzará en la intersección de la Iglesia del Carmen y terminará en la Caja de Ahorros.

El desfile del 3 de noviembre, día en que Panamá celebra 122 años de separación de Colombia, comenzará a las 9:00 a.m. y contará con más de 40 delegaciones en la ruta 1, y 45 en la ruta 2.

El 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, las actividades iniciarán a las 8:00 a.m., con la participación de 35 delegaciones en la ruta 1 y 45 en la ruta 2.

Ambas rutas estarán delimitadas con vallas para garantizar la seguridad de los participantes y del público. Además, se activará un centro de operaciones de emergencia con apoyo de la Policía Nacional, Cruz Roja, Ministerio de Salud, Sinaproc, Senan, Senafront y el SPI.

El director general de Educación, Edwin Gordon, recordó que los desfiles están regulados por el Decreto 708 del 23 de agosto de 2010, que establece normas sobre vestimenta, conducta y participación de las delegaciones.

Entre las regulaciones destacan:

-Vestimenta adecuada (faldas no más de 4 dedos sobre la rodilla, sin escotes pronunciados ni telas translúcidas).

-Prohibición de menores de 15 años en bandas independientes (salvo con autorización parental).

-Las bandas independientes no podrán superar los 250 integrantes.

-El uso de sables deberá ser seguro y sin maniobras peligrosas.

Las autoridades reiteraron su compromiso con unas celebraciones patrióticas seguras, ordenadas y respetuosas de los símbolos nacionales.

