Desfiles patrios se mantienen en Casco Viejo y regresan a Vía España

El Ministerio de Educación (Meduca) confirmó este martes las rutas, los horarios y las disposiciones para los desfiles patrios que se realizarán el 3 y 4 de noviembre.

Edwin Gordón, director general de Educación, informó que para este año se habilitarán dos rutas de desfiles: la ruta 1, que corresponde a la Presidencia de la República (Casco Antiguo), iniciará en la calle 3ra Parque Simón Bolívar y termina en calle 26 Ave Balboa. Mientras que la ruta 2, Vía España, inicia en la intersección de la Iglesia del Carmen y finaliza en la Caja de Ahorros de Vía España.

Se informó que para el 3 de noviembre, en la ruta 1 desfilarán 39 bandas educativas, 19 bandas independientes y tres estamentos de seguridad. La ruta 2 la recorrerán más de 45 delegaciones, seis bandas independientes y dos estamentos de seguridad.

De acuerdo con Gordón, para el 4 de noviembre se mantendrán las mismas rutas, pero se intercambiarán las delegaciones.

Sobre el horario, dijo que el inicio de la parada patria del 3 de noviembre será a las 9:00 a.m. y, el 4 de noviembre, comenzará a las 8:00 a.m.

Cabe destacar que para este año las delegaciones tendrán, en ambas rutas, un máximo de 30 delegaciones entre escuelas y bandas independientes.

En cuanto a las restricciones, el Meduca destaca: vestimentas adecuadas (las faldas no deben excederse más de 4 dedos sobre la rodilla, telas translúcidas y escotes excedidos). Se prohíbe la participación de menores de 15 años en bandas independientes (solo con autorización de sus padres). Además, el uso de sable debe ser seguro y la delegación de bandas independientes no podrá superar los 250 miembros.

Por otro lado, Spencer Juárez, asesor legal de la Alcaldía de Panamá, informó que el 28 de octubre serán entregados los permisos para la venta de comida. 166 permisos fueron emitidos para estas fiestas.

Estos permisos serán unos códigos QR que estarán colocados en la parte frontal de cada puesto para mejor supervisión”, dijo Juárez.

En tanto, Omar Smith, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), dijo que se mantendrá un dispositivo de 25 unidades en las dos rutas, así como en San Miguelito y en Colón.

“Todo el resto de los puntos del país estarán cubiertos. Se recomienda mantenerse hidratados y seguir las indicaciones al clima”, dijo Smith.