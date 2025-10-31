Nacional - 31/10/25 - 08:10 PM

Despiden entre lágrimas a dos niñas arrastradas por una crecida

El sepelio se realizó entre lágrimas, cantos y oraciones, en un acto cargado de solidaridad y apoyo comunitario.

 

Por: Redacción / Crítica -

En medio del dolor y la tristeza, residentes se congregaron para dar el último adiós a las dos niñas que perdieron la vida al ser arrastradas por una súbita crecida de agua en la comunidad de Quebrada Pita, el pasado 27 de octubre.

Las pequeñas regresaban a su hogar luego de participar en una celebración del Día del Estudiante, cuando la fuerte corriente las sorprendió, arrebatándoles la vida.

El hecho ha conmovido profundamente a los habitantes de la comarca y de comunidades vecinas, que se mantienen unidos acompañando a las familias afectadas en este difícil momento.

 

