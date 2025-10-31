Despiden entre lágrimas a dos niñas arrastradas por una crecida

En medio del dolor y la tristeza, residentes se congregaron para dar el último adiós a las dos niñas que perdieron la vida al ser arrastradas por una súbita crecida de agua en la comunidad de Quebrada Pita, el pasado 27 de octubre.

El sepelio se realizó entre lágrimas, cantos y oraciones, en un acto cargado de solidaridad y apoyo comunitario.

Las pequeñas regresaban a su hogar luego de participar en una celebración del Día del Estudiante, cuando la fuerte corriente las sorprendió, arrebatándoles la vida.

El hecho ha conmovido profundamente a los habitantes de la comarca y de comunidades vecinas, que se mantienen unidos acompañando a las familias afectadas en este difícil momento.