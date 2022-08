Despligue del mejor café panameño

La Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones de Panamá (PROPANAMA), apoyó el "The Best of Panama”, evento internacional que premia los mejores cafés especiales de Panamá.

Lamastus Family Estates ganó la Copa "The Best of Panama" como el productor de café del año en la gala de premiación de la edición XXVI en Boquete, que se desarrolló a partir del 25 de julio cuando inició la cata nacional, hasta el 6 de agosto que culminó la internacional. La Competencia contó con tres Categorías 2022, Geishas lavados, naturales y varietales.

Los ganadores de las tres categorías de la cata internacional fueron: En la categoría Geisha Natural, Guarumo Coffee Farms de Tessie y Ratibor Hartmann, mientras que en la categoría Geisha Lavado, la finca Auromar de Roberto Brenes se llevó el primer lugar. En la categoría Varietales, fue premiada la Finca Hartmann de la familia Hartmann con la variedad Chicho Gallo.

Los ganadores de la actual edición participarán de una subasta electrónica de café especial el 5 de octubre; mientras que, a la subasta internacional, se enviarán los mejores 50 lotes.

