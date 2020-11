Destrucción de cultivos puede causar escasez de alimentos en Panamá

Las inundaciones y deslaves han arrasado con los cultivos de diversos rubros, al igual que con varios caminos de producción en diversas provincias, lo que podría generar un desabastecimiento de alimentos en Panamá.

La Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, (MIDA), Blanca Gómez aseguró que a nivel nacional se han afectado cinco áreas productivas a nivel nacional.

Publicidad

En el caso de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí, Gómez indicó que no se tiene por el momento la cuantía exacta de las pérdidas que se han registrado en esta región, ya que las autoridades no han podido ingresar por el colapso de esas vías. "El equipo de apoyo no ha podido entrar hacer el censo de lleno a ver en su la cantidad de daños en términos económicos, hectáreas y cultivos perdidos".

Explicó que en el área de Volcán y Cerro Punta y el colapso de la carretera que une a Bambito la situación va a ser más difícil, ya que al colapsar la vía, el deslave arrastró toda la siembra generando significativas pérdidas.

Advirtió que como consecuencia se podría dar un desabastecimiento en los próximos meses de rubros como cebolla, papa, lechuga, repollo, zanahoria, cebollina.

En Chiriquí producto del colapso e inundaciones también se ha afectado en el distrito de Barú productos como el plátano de pequeños productores.

Señaló que en Soná, en la provincia de Veraguas las lluvias ocasionó la pérdida de 264 hectáreas de arroz que estaban para cosecha.

Detalló que en la provincia de Coclé se registró pérdidas de semilleros de cebolla y en la Comarca Ngobe Buglé producto de los deslaves ha ocasionado el arrastre de ganado.

En tanto por el colapso de las vías en la provincia de Bocas del Toro, indicó que eso va a impedir el traslado a la ciudad capital de productos como el plátano y banano "Nos preocupa este rubro ya que también se encargan de abastecer las cadenas de supermercados".

La asesora del Gabinete Agropecuario manifestó que están habilitando algunas vías alternas para trasladar la cosecha de estos rubros de algunos productores que estaban por enviar hacía los puntos de mercado.

Dijo que utilizaran rutas que conectan a Cerro Punta con Boquete, otra vía sería Renacimiento que conecta con Paso Canoas y en última instancia construir un puente en Bambito.

La funcionaria también dijo que los dos centro de Post-Cosecha que hay en Volcán y Cerro Punta han sido habilitados para poder depositar ahí todas las cosechas que ya estaban listas.