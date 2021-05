Detectan 56 pensiones fraudulentas en la CSS

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau reveló ayer que han sido detectadas alrededor de 56 casos de posibles pensiones fraudulentas y ya se han interpuesto denuncias en 31 de los casos.

“Hemos detectado una serie de casos que han adquirido pensiones fraudulentas, esto ha motivado una investigación desde el momento de afiliación y todo el proceso, porque evidentemente no es algo que cae del cielo. Hay un componente interno que está en proceso de investigación, voy a guardar la reserva de esta investigación, pero definitivamente nosotros no podemos permitir que personas que no tengan derecho utilicen elementos internos y externos para falsear la información y que nosotros continuemos pagando a alguien una pensión a la cual la persona no es merecedora”, señaló el director de la CSS.

Publicidad

Lau reveló que entre las irregularidades en las pensiones se han encontrado casos de cuotas que se le quitan a algunos y se las colocan a otros, así como casos en donde no han terminado de pagar y ya están cobrando.

En tanto, el subdirector general, Lcdo. Francisco Bustamante, presentó la situación de las prestaciones económicas ante el plenario de la mesa del diálogo por la CSS.

Bustamante detalló que en los subsidios por enfermedad común se ha venido registrando un aumento de los desembolsos promedios, ya que en el 2016 era en promedio de $755.26 para 13,692 personas, con un monto total de $10.5 millones, pero en el 2020 aumentó a $983.22 el promedio para 8,502 personas, totalizando $8.3 millones.

Indicó que con el subsidio de maternidad no fue diferente, revelando que el 2016 se pagó un monto promedio de $2,812 a cada una de las 15,845 mujeres que dieron a luz, sumando $ 44.5 millones y para el 2020 el monto promedio de $3,374 para las 11,505 trabajadoras embarazadas, lo que totaliza $38.8 millones, lo que deja entrever que mujeres con mayores ingresos recibieron ese beneficio.