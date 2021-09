DGI advierte sobre correos fraudulentos

Panamá- La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de un comunicado de prensa, informa a los contribuyentes sobre la circulación de correos electrónicos provenientes de direcciones fraudulentos, que no corresponden al dominio de la institución @mef.gob.pa en la que se les solicita realizar el pago de sus obligaciones tributarias o activación y verificación de usuario a través de un enlace que solicitan.

LEE TAMBIÉN: Testigo protegido será denunciado ante justicia de EEUU por perjurio

Publicidad

La DGI reitera que ese tipo de información no se ajusta a la realidad, ya que los comunicados se realizan solo por el correo electrónico [email protected] por lo que desmiente categóricamente y rechaza cualquier notificación por cobro u otra transacción que les llegue por otros conductos, e instan que se mantengan alertas y no sean sorprendidos en su buena fe.

La administración tributaria recomienda que mantengan sus datos actualizados a través de la plataforma e-Tax 2.0 y eviten compartir con terceros sus números de tarjetas de crédito, sus correos electrónicos y solo realizar trámites a través de los canales de comunicación oficial.