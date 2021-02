La próxima semana se anunciará el día exacto de las recargas del vale digital para el mes de febrero, que tendrá un incremento de 100 a 120 dólares.

Omar Montilla, viceministro de Comercio Interior, dijo que el anuncio se hará a través de las cuentas oficiales de la Presidencia.

Explicó que se beneficiará la población de Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Centro, San Miguelito, corregimientos de Veraguas, Colón, Chiriquí y Herrera.

Mientras que en el área de la comarca y áreas de difícil acceso se estarán repartiendo las súper bolsas.

Este porcentaje, es el equivalente a 299 funcionarios de la CSS que laboran en diez unidades ejecutora en esta provincia.https://t.co/iXvj7k6paH — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) February 5, 2021

El viceministro detalló que más de 2 millones 670 mil personas han recibido el bono físico y se han traspasado más de 6 millones de dólares en concepto de recarga del vale digital, beneficiando a 1 millón 256 mil panameños.

Agregó que en cada recarga se van a estar añadiendo algunas personas que no estaban dentro del beneficio social.

En cuanto a las personas que se le ha reactivado los contratos, Montilla explicó que inmediatamente la empresa lo reactiva se suspende el beneficio del vale digital y el vale físico.

De igual manera, se saca del sistema a las personas que son detectadas con covid-19, una vez salen de la cuarentena en el siguiente ciclo se le incluye nuevamente.

Montilla reiteró que el vale digital no es acumulativo y no se puede tener ahorrado y agregó que cuando se detecta que la persona no ha agotado el saldo también se le suspende, ya que la persona puede estar fuera del país o no necesita el beneficio.