Diario y memorias revelan la vida loca de Hunter Biden, hijo del presidente

Correos electrónicos filtrados y divulgados por Daily Mail revelan cómo Hunter Biden estaba desesperado por evitar la cárcel por impuestos no pagados, después de gastar cientos de miles de dólares en autos de lujo, prostitutas, drogas y ropa de diseñador.

Los documentos contienen 103 mil mensajes de texto, 154 mil correos electrónicos, más de 2 mil fotos y docenas de videos de la computadora portátil de Hunter y autenticados por expertos consultados por el diario.

El informe del Daily Mail se publicó días después de la publicación de las memorias de Hunter Biden , "Beautiful Things", en las que describe sus luchas con la adicción a las drogas.

El medio califica la computadora de Hunter Biden como una caja de pandora por el material tan explícito hallado. Un adelanto ya había salido a la luz pública a finales del año pasado, pero Facebook y Twitter decidieron limitar la difusión del artículo publicado por el New York Post. Ambas plataformas calificaron este trabajo periodístico como "potencialmente perjudicial".

Pero hay más material que aún no ha sido revelado. El medio británico indica que próximamente se sabrá cómo Hunter gastó cientos de miles de dólares en prostitutas, drogas y autos de lujo, y cómo luchó para evitar la cárcel por 320,000 dólares en impuestos no pagados.

En su computadora también se hallaron imágenes que muestran a Hunter desnudo usando una portátil y otra lo muestra en una cama a horcajadas sobre dos mujeres desnudas con un perro pequeño cerca.

Otra foto muestra lo que parecen ser miles de dólares en crack empaquetados en una balanza con la marca 'Cheech and Chong', y Hunter con una pipa de crack en la boca.

Hunter acaba de editar su libro «Beautiful Things», donde relata su adicción a las drogas, la cultura sensacionalista. Es uno de esos tipos de historias de «crees que lo sabes, pero no tienes idea». Por ejemplo, ¿los grandes sueldos de Hunter por formar parte del directorio de la empresa ucraniana de gas natural Burisma? Él revela que «Burisma se convirtió en un importante facilitador» de su «deslizamiento más pronunciado hacia la adicción» al proporcionar dinero en efectivo para toda la cocaína.

Esta no es la forma en que estamos acostumbrados a leer sobre un hijo del presidente. Los relatos de Hunter sobre borracheras y odiseas alimentadas por el crack son francamente aterradoras. Y sus recuerdos de su hermano —»Ojalá hubieras conocido a Beau»— son muy tristes.

Hunter apareció en «CBS Sunday Morning», luego en «CBS This Morning» del lunes y en «Morning Edition» de NPR. También grabó una entrevista en profundidad para el podcast de Marc Maron.

Hunter le dijo a Scott Simon de NPR que «realmente la razón por la que escribí el libro» es que «les dará esperanza a algunas personas. Dales algo de esperanza de que no tienen que permanecer encerrados en esa prisión. Y no me refiero solo a las personas que están atrapadas en el fondo del pozo como yo, sino a las personas que están en la parte superior de ese pozo y se dan cuenta de que, a menos que bajemos con la linterna, él nunca encontrará la salida. . Pero ese es un viaje oscuro y peligroso para ellos. Y lo fue para mi familia. Pero su luz nunca dejó de buscarme. Nunca un momento, nunca un momento en el que no estaban tratando de salvarme «.