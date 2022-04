Dídimo: Mouynes no puede ser canciller

El exprecandidato presidencial, exaspirante a la presidencia del PRD y exsecretario general de la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP), José Dídimo Escobar cuestionó que la canciller Erika Mouynes, mantiene la ciudadanía panameña suspendida, porque adquirió la estadounidense.

"El primer punto que se cuestiona sobre la canciller, no solo es su consabida bisoñez, sino y sobre todo, cómo ella puede ejercer y desempeñar ese puesto tan importante sin tener habilitados o restablecidos conforme al artículo 13 de nuestra Constitución: la nacionalidad panameña de origen o adquirida por el nacimiento no se pierde, pero la renuncia expresa o tácita de ella suspenderá la ciudadanía”, añadió.

Según Escobar, Erika Mouynes permanece en la actualidad, con su ciudadanía panameña suspendida, sus derechos políticos están suspendidos, porque al haber el caso de renuncia tácita, cuando se adquiere otra nacionalidad, por causa de que la misma adoptó la nacionalidad norteamericana hace algún tiempo y, por tanto, perdió de manera tácita la ciudadanía, o lo que es lo mismo, se suspendió.

El también abogado explicó que el modo de habilitarla o restablecerla se encuentra en nuestro texto constitucional, artículo 161, que determina que tenía que tramitarse ante la Asamblea Nacional y el pleno debe adoptar una resolución de restablecimiento de sus derechos ciudadanos de modo que toda la gestión que ha desempeñado cae en vicio de nulidad por no tener capacidad jurídica para comprometer al país, es decir su circunstancia es similar a alguien que no ha cumplido la mayoría de edad y, por tanto, no goza de derechos políticos, por tanto, no puede contratar ni comprometer, porque no es ciudadana panameña.

José Dídimo Escobar dijo que hizo la investigación respectiva ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional y no consta ningún proceso de restablecimiento de ciudadanía a nombre de la canciller por lo cual ella ha ejercido el cargo al margen de la Constitución.

A juicio del también exsubsecretario general de la Asamblea, el Gobierno debe corregir de inmediato dicho entuerto y nombrar de inmediato a otra persona que por lo menos no tenga impedimentos constitucionales para ejercer el puesto.

En otro caso, ya antes, el abogado Rodrigo Sarasqueta solicitó a la bancada de Cambio Democrático (CD) de la Asamblea Nacional, y al propio pleno legislativo, que pida las explicaciones al Tribunal Electoral de por qué Rómulo Roux sigue siendo presidente del referido partido político, a pesar de que renunció a sus derechos ciudadanos.

Sarasqueta se refiere al hecho reconocido por el propio Roux, de que desde 1982 asumió la nacionalidad estadounidense. Renunció a esta nacionalidad en 2009, pero no hay constancia de que haya rehabilitado la ciudadanía panameña.

Anteriormente, el Secretario General de la Asamblea Nacional, Quibian Panay, mediante nota, respondió a Sarasqueta, que ese Órgano del Estado no ha restituido la ciudadanía panameña a Roux, tal y como obliga la legislación panameña.

