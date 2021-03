Diputado Adames cuestiona desigualdad entre estudiantes y ataca a mÃ©dicos-Video

El diputado Crispiano Adames defiende el proyecto de ley 525 que rebajaría las calificaciones mínimas para pasar los exámenes de certificación y cuestionó a los médicos que no hacen los exámenes de recertificación.

Adames, en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, de la Asamblea Nacional de Diputados indicó que no hay igualdad de condiciones entre estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y las universidades privadas del país en cuanto a la preparación para los exámenes de certificación.

"Los estudiantes de la Universidad de Panamá tienen dos meses de capacitación de cara al examen, pero aquellos estudiantes que vienen de afuera y de las escuelas privadas no tienen ningún minuto de capacitación para el examen".