Diputado Benicio Robinson niega que se haya vacunado contra Covid-19

El diputado perredista Benicio Robinson, negó que se haya vacunado contra la Covid-19.

El también presidente de la Comisión de Presupuesto, a través de su cuenta personal de Twitter, posteó que " es cierto que hace más de 15 años formó parte del Cuerpo de Bomberos con sede en Bocas del Toro, pero es falso que ya me vacune".

LEE TAMBIÉN: Se acerca la fase 2 de la vacunación contra el Covid

Robinson aseguró que "al igual que otros panameños me inscribí para recibir la vacuna en el momento que me corresponda. Por mientras, todos debemos seguir las medidas de bioseguridad".

En tanto, el Ministerio de Salud advirtió que no permitirá el "juega vivo" durante la jornada de vacunación y solicitaron a los panameños cumplir y esperar la etapa que le corresponden para inmunización.

Panamá se encuentra en la etapa 1 B de la Fase 1, dirigida a miembros de la Fuerza Pública, Cuerpo de Bomberos y otros estamentos de socorrismo y seguridad.

Es cierto que hace más de 15 años formo parte del Cuerpo de Bomberos con sede en Bocas; lo FALSO es que ya me vacuné. Al igual que otros panameños me inscribí para recibir la vacuna en el momento que me corresponda. Por mientras, todos debemos seguir las medidas de bioseguridad. https://t.co/FVPDs4bYm8 pic.twitter.com/0UYsDIxBOi