Diputado: "El que pasa el examen con mejor nota no es el mejor mÃ©dico" (Video)

El diputado Mariano López Amador salió en defensa de una resolución del, una medida que se mantendrá mientras dure el estado de emergencia por la pandemia."Yo le doy la autorizaciónpara evaluar que realmente ellos son capaces, como dicen todos los que están en complot con este tipo de actitud", indicó en tono elevado el diputado.Los gremios de médicos y la academia han expresado su rechazo a una resolución delpublicada el viernes en la gaceta oficial que reduce de 41,5 % a 34,5 %, o 360 puntos, el mínimo para aprobar el examen de certificación básica de medicina.El diputado argumenta que el examen representan un filtro, se muestra de acuerdo con que hay que dar mejor salud y añade que hay que buscar la metodología adecuada para darle la oportunidad a todos."No es posible que un grupitoy recertificación. Considera que el Ministerio de Salud es el ente regulador en Panamá".López Amador, proponente del anteproyecto de reducción de índice afirma estar preparado para entrar en un debate, con argumentos científico."El que pasa el examen con mejor nota no es el mejor médico", indicó.

Reacciones

El propio presidente, Laurentino Cortizo se mostró en desacuerdo en la reducción y su opinión, la hizo pública, a través de su cuenta de Twitter.

"El examen básico de certificación en medicina debe ser de la más alta calificación, como siempre estuvo establecido, cualquier otra medida es un retroceso. Las escuelas de Medicina han tenido, tienen y tendrán todo mi apoyo. ¡NO HAY MARGEN PARA EL JUEGA VIVO! NCC", escribió.

El ente, que forma parte del Ministerio de Salud (Minsa), argumenta en el documento que en medio de la pandemia tanto Minsa como la Caja del Seguro Social (CSS) deben tener el 100 % de las plazas de médicos internadas ocupadas, por lo "que estima procedente hacer ajustes a la puntuación del examen de certificación básica".

Asimismo, el Minsa dijo en un comunicado que "la pandemia por coronavirus ha supuesto un impacto profundo en la formación médica de pregrado y posgrado. En los Estados Unidos (...) han cancelado y suprimido definitivamente partes del examen, dado la alteración profunda de los procesos formativos y la necesidad de ajustes de acuerdo a las restricciones de bioseguridad".

RECHAZO DE LA ACADEMIA Y LOS GREMIOS

El decano de la Facultad de Medicina de la estatal Universidad de Panamá (UP), Enrique Mendoza, defendió el sistema de certificación y aseguró este lunes que desde que se aplica el examen de certificación (2014) se han llenado las plazas de internos en los hospitales del país.

"No es cierto que no se estén llegando las plazas de internado. En el 2020, a pesar de la pandemia entraron 400 médicos internos a los hospitales docentes, todos ellos habían pasado el examen, y el 1 de abril entrarán otros 200", dijo el decano de la Facultad de Medicina de la principal universidad del país.

El decano además denunció que pese a los "obstáculos" que impuso el Minsa el pasado viernes se realizó el examen de certificación médica correspondiente.