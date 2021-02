Diputado Vásquez: Presidente dio instrucciones que son inmorales e ilegales

El diputado Juan Diego Vásquez lanzó duras críticas contra el presidente Laurentino Cortizo después del mensaje a la Nación sobre el escándalo de abuso sexual y maltrato físicos y sicológicos a decena de niños que se encuentran en albergues del Estado.

Vásquez indicó que le parecía "penosa la posición de la bancada oficialista de la Asamblea, en su intento por defender al presidente que ayer hizo todo, menos hablar alto y claro sobre nada".

El presidente dio instrucciones que son inmorales e ilegales, según indicó el diputado y agregó que la Secretaria Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y el Ministerio de Desarrollo Social como responsables por ley y por decreto en la supervisión de los albergues a nivel nacional no pueden constituirse como querellante porque el Código de Procedimiento Penal, plasma en el articulo 79 y 83, quienes pueden ser querellantes en casos de delitos. Y, el Estado no es víctima porque este no es un delito difuso ni colectivo.

Las declaraciones de Vásquez se dan luego que el mandatario anunciará que solicitó tanto al Mides como al Senniaf presentarán querellas sobre el tema.

Agregó que "quien ha politizado el tema, no ha sido la Asamblea, sino el presidente de la República que nombra ineptos, por ser hermano, amigo o familia, por haberle buscado los votos.

Mencionó además que "lo que hizo Varela (el expresidente Juan Carlos) también tenían que investigarlo, pero ni eso ha podido hacer el presidente... "El primero que quiere ver preso a Varela Soy yo", dijo.

Además le recomendó al presidente hacer algo productivo y empezar a leerse la Constitución.

Todo lo que dijo el diputado se encuentra en el post de la Asamblea Nacional de Diputados.