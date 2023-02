DJ Black exige disculpas de Blades por ofender a artistas de plena

DJ Black exige una disculpa pública de Rubén Blades luego de las críticas que este hizo al video musical de la canción "El Guru" en la que aparece el expresidente Ricardo Martinelli y algunas bailarinas jóvenes.

En un comentario, Blades indicó que el resultado de la producción elevó el vocablo "rakataka" a un nivel estratosférico. Además dijo que era una ¨runchada¨.

DJ Black indicó que jamás le ha faltado al respeto a Blades y, "no toleraré que me faltes a mí por buscar notoriedad política. Podrás tener toda la trayectoria musical que quieras, pero no te da derecho a menospreciarme".

Creo que te equivocaste y espero me des una disculpa así mismo de públicas por los calificativos que me hiciste como artista", indicó.

Asimismo, el cantante criticó a Blades por nunca haber ayudado a los artistas panameños a crecer e indicó que el "respeto que te tenía como artistas lo perdiste hoy".

"Ser Rubén Blades no te da derecho a menospreciarnos a los artistas de reggae de Panamá. Te guste o no en este país la música de reggae es la número uno. Tu capacidad de menospreciarme habla muy mal de tu persona", agregó DJ Black.

Dj Black indicó que espera que Rubén Blades pueda recapacitar y "reconocer que insultas no solo a DJ BLACK sino a toda una generación de jóvenes que por años hemos venido peleando contra el monopolio internacional de la música.

"Defenderé esta música como no tienes idea", concluyó.

