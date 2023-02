Dj Black noquea a Blades

El juicio que Rubén Blades aplica al video musical de "El Gurú" es tan cáustico que ofende al cantante y compositor Ricardo Alexander O'Neil Weeks, conocido como DJ Black. En su última carta, el cantautor así lo juzga: “el resultado me pareció tan malo en producción que elevó el vocablo "rakataka" a un nivel estratosférico. En lo artístico, su mofa cae en ofensa innecesaria.

Dj Black exige una disculpa pública al creador de Pedro Navaja. A la par, eleva un reclamo igualitario: "jamás le he faltado al respeto a Blades", uno que la Academia de los Grammys declaró personaje del año 2019 por defensor de los derechos humanos

El aquí suscrito, a quien Rubén ha grabado en los 70´s, como músico me identifico con la justa indignación del colega reguesero: "no toleraré que me lo faltes a mí por buscar notoriedad política”. Más allá de la fama, añado yo, están los valores humanos. Igual opina Black: “podrás tener toda la trayectoria musical que quieras, pero no te da derecho a menospreciar”.

El estilo de “Gurú”, producción dirigida a público masivo, juvenil y popular, mismo que Blades estigmatiza como “rakataka”, resultó más que acertada.

El candidato 1994 por Papa Egoró hoy ensaya un juicio de estratega electoral: “No sé quién le aconsejó que hiciera esta cagada, pero no creo que se le traduzca en simpatía electoral”. Luego, el mismo Blades se hace eco de la producción corroborando el éxito que alcanza. Con precisión describe el efecto del videoclip como “escándalo mediático” que se torna tendencia en redes.

El autor del reggae propone la figura del Gurú como metáfora de Martinelli para describir la “máxima evaluación de alguien, un experto en la materia que puede cambiarte la vida”. Sintetiza con la salsa creativa del Ghetto, el liderazgo político del precandidato de RM. Otro punto a favor de Dj Black.

El estreno carnavalero se toma una escena íngrima donde su competencia no presenta producción alguna que compita. Permitir el monopolio a una dupla solo evidencia falta de imaginación para retar la creatividad y no dejarlo lucir indetenible. Ante el divertido hit Gurú, qué aguafiestas querrá recordar en carnaval la designación de corrupto.

En su penúltima carta, el también reconocido actor de cine y televisión resulta inhábil en enfocar lo político. Asume una crítica personal y valentona a Martinelli a quien estigmatiza como “… eterno aspirante a "rabiblanco", fingiendo ser un "man" de pueblo”. Juzga una actuación del “Gurú” que asume el político en el video, no como interpretación de un personaje del Ghetto, sino por su desapego a la realidad.

Blades deja ir la oportunidad de dar coherencia a su análisis discutiendo afirmaciones desde el plano político sobre qué tanto es cierto aquello de “yo puedo cambiarte la vida” o la promesa de “un mejor futuro”, incluso de apelar a la intención de politizar a Dios.

El músico analiza la ofensa desde la perspectiva de a quién él representa: “(Blades) insulta no solo a Dj Black, sino a toda una generación de jóvenes ". El panameño ganador de varios Grammy desenfoca su crítica y ofende al colega Weeks. Debiera disculparse en lo artístico con el reguesero del Ghetto quien lo encara con: "Ser Rubén Blades no te da derecho a menospreciar a los artistas de reggae de Panamá. Tu capacidad de menospreciar habla muy mal de tu persona".

