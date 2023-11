Docentes desafían al Gobierno, anuncian continuación de la huelga

Panamá- La dirigencia de varias agrupaciones magisteriales desafiaron este domingo al Gobierno Nacional y anunciaron que el paro de educadores continúa, pese al anunció realizado por el Ministerio de Educación (Meduca), sobre el retorno a clases presenciales este próximo martes, 7 de noviembre.

Uno de los gremios que se pronunció fue la dirigencia magisterial de Panamá, la cual calificó de falso el anuncio que hizo la mañana de este domingo, el Meduca sobre el regreso a clases de los estudiantes a nivel nacional a partir del martes.

Publicidad

Los docentes señalan que la única forma de que regresen de forma normal a clases es si el Gobierno Nacional deroga la Ley del contrato entre Minera Panamá y el Estado panameño.

Humberto Montero, vocero de la Asociación de Maestros Veragüenses (AMAVE), indicó que los gremios no van a caer en la estrategia que está usando el Gobierno para tratar de desvirtuar la lucha que mantienen por más de 14 días.

“Eso es falso, nadie tiene que retornar a las clases el martes 7 de noviembre. Incluso ya el Meduca ha hecho varios llamados para que regresen los docentes a las escuelas con los administrativos, más no los estudiantes y los docentes nos mantenemos en calle”, afirmó.

Agregó que todos los gremios se mantienen en los diferentes bastiones de lucha.

“El Meduca como ente regente de la educación tiene que hacer su trabajo, nosotros no nos vamos a meter en eso. Lo que si vamos a dejar claro es que la dirigencia magisterial el 30 de octubre declaró una huelga indefinida que aprobaron las bases a nivel nacional”, dijo.

Explicó que se van a mantener en eso hasta que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, derogue la Ley 406.

“En la última palabra que hemos dicho nosotros, no hay retorno a clases, porque el presidente no ha derogado la ley y creo fue una moratoria, nosotros no creemos en eso”, señaló.

Expresó que lamentablemente ese es el trabajo que tiene que hacer el Meduca, de amenaza, intimidación, etc.

La mañana de este sábado, el Meduca informó que las clases presenciales en los planteles públicos y privados se reanudan el martes 7 de noviembre.

La medida de acuerdo con la entidad, sería para garantizar el cumplimiento y la culminación del año escolar, a 29 días hábiles de su finalización.

Por su parte, los docentes aglutinados en la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), la cual apoya a la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (Anadepo), dieron a conocer que la huelga indefinida continúa. Esta misma afirmación la hizo la Asociación de Profesores (Asoprof), a través de sus redes sociales, mediante la cual plantean que ningún docente puede regresar a las escuelas sin un acuerdo de finalización de huelga, ya que esta fue oficializada por ellos y no por el Meduca.

De igual forma, Alberto Díaz, Secretario General de la Asociación Movimiento Ggremialista de Educadores de la República de Panamá (Asomogrerp Mogreco), dijo en Colón que las clases solo reiniciarán cuando que se derogue la Ley 406. No habrá clases en Colón. La huelga es indefinida.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ