Docentes no regresarÃ¡n a clases si no estÃ¡n vacunados contra el COVID-19(Video)

Docentes, estudiantes y grupos sindicales salieron a protestar frente en la sede central del Ministerio de Educación (Meduca), ubicada en Cárdenas, en contra del regreso a clases presenciales mientras no se les brinde seguridad y no se haya vacunado a la comunidad educativa.

Un vocero de los docentes, sustentó que no entienden cómo las autoridades pretenden que los educadores y estudiantes retornen a las clases presenciales si no se cuenta con ningún tipo de seguridad.

Asegura que se le hizo el llamado a la Ministra de Educación, Maruja Gorday Moreno de Villalobos, para hablar sobre el tema, y hasta le han hecho la propuesta para "pensar en el retorno" a clases, pero que mientras los docentes no sean vacunados y no se garantice que las escuelas cumplen con todos los requisitos de bioseguridad, no se puede regresar a clases presenciales.

El docente cuestionó "¿de qué vale que se le ponga un sello a una escuela -para establecer que es segura- si la escuela no es la que se enferma, el que se enferma es el personal?".

Agregó que lo que el gremio está viendo es que "hay mucha presión de parte de los comerciantes y de organismos internacionales para mandar a los educadores a una muerte o a una enfermedad segura y eso no lo vamos a aceptar".

Antes de pensar en un regreso a clases presenciales los educadores han propuesto que además de estar vacunados, también se le debe brindar un transporte seguro a los estudiantes y a los docentes, ya que el mayor foco de contagio del COVID-19 se encuentra en el transporte público.

Reiteró que todas las escuelas deben contar con el suministro de agua potable y con los recursos para comprar los equipos e insumos de bioseguridad.

