Documentos absurdos y otros en inglés marcan audiencia

El abogado de la defensa Roinier Ortiz criticó la presentación de documentos sin certeza de su origen y sin firmas de peritos durante la lectura del tercer cuadernillo que se inició hoy, en el juicio que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por el supuesto caso de "escuchas telefónicas".

Se ha logrado llegar a la página 1000 hasta el día de hoy, de las cuales 900 forman parte del segundo cuadernillo y solo unas 100 del tercer cuadernillo, que hoy se daba lectura en la audiencia.

En la mañana de hoy se leyeron unas 45 páginas de un total de unas 3,500 hojas que se deben dar lectura en este proceso, que según lo que han calculado podría tardar entre entre 40 a 50 días o más.

"Hay documentos absurdos que no tienen certeza en su origen y no participó ningún perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses", según detalla Ortiz.

También indica que otros documentos presentados por los fiscales de este caso están en inglés y no tienen traducción, lo que viola el artículo 126 del Código Procesal Penal y el artículo 7 de la Constitución, que indica que idioma español es el que deben imperar en los procesos penal dentro de la República."

El expresidente Martinelli no asistió a la audiencia de hoy, debido a que sigue el proceso vía virtual luego que el lunes se reportó un caso positivo de Covid-19 dentro de los abogados de oficio.

En las audiencias solo participan dos abogados de la defensa, dos fiscales y la oficial judicial, explicó Ortiz

El abogado también detalló que al final de cada sesión, en horas de la tarde, se presentan todas las objeciones.



#NacionalCri Roinier Ortiz, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, señaló que no hay certeza del origen de los documentos, además, que no participó ningún perito del IMELCF. Video: @esantos120170 pic.twitter.com/loWtfFWgYc — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) August 12, 2021