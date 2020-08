Dr. Mendoza: Panamá ya vive la fatiga de una cuarentena en resistencia

El decano de la facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y miembro del Consejo Consultivo de Salud, Dr. Enrique Mendoza destacó que con la pandemia del coronavirus, es la primera vez en la historia que 2,600 millones de seres humanos se han sometido a una cuarentena total... jamás en la historia se había hecho.

Para el también endocrino, poblaciones como las panameñas y la de Argentina, ya presentan cuarentena en resistencia, es decir fatiga de resistencia.

Publicidad

Tras aclarar en "Radar" que el Consejo de Consultivo no es un poder sanitario, sino que hace recomendaciones y análisis, Mendoza también destacó que desde el mes de febrero la Facultad de Medicina advirtió que los internos y residentes que son médicos en formación, no deben estar en primera línea de respuesta a la pandemia.

"Si el escenario evoluciona de una manera grave, entonces podríamos considerar su reubicación en esa primera línea de pandemia", expresó el decano, resaltando además que han reclamado que se garantice el bienestar físico y emocional no solo de los profesionales de la Salud, sino de sus familiares.

Enrique Mendoza manifestó que con la llegada del nuevo Consejo Consultivo, pudieron presentar una comprensión conceptual diferente de "una crisis originada por un nuevo virus, produciendo una nueva enfermedad, pero no es solo una crisis sanitaria, sino también de protección civil".

El Dr. Mendoza señala que en Panamá son las comunidades pobres las que han sido más afectadas, y por la desigualdad económica es que no hay respuesta como la que se ha visto en Europa, destacando que se enfrenta a una sindemia, es decir, tres pandemias juntas: la pandemia viral, de enfermedades crónicas y la pandemia de la desigualdad.

"La pregunta sería.. ¿Porqué América Latina no ha tenido los mismos resultados con las mismas medidas que implementó Europa que en tres meses de confinamiento logró controlar la pandemia?...es por la pobreza y la desigualdad económica, enfermedades crónicas, exclamó el decano de Medicina.

Para el médico, Panamá ha intentado responder a un problema único que no habíamos visto en 102 años y es preciso un cambio de aproximación, ya que no podemos hacer frente a una situación única en la historia de la humanidad, con los procedimientos usuales y burocráticos.

Por su parte, el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, también miembro del Consejo Consultivo, recomendó a la Contraloría y al MEF que adopten mecanismos particulares para responder a las necesidades que se generan durante la pandemia, como el pago de los médicos, "pero se siguen utilizando los mismos procesos burocráticos que se usan normalmente".

Sánchez Cárdenas, manifestó que el cambio de estrategia de tratar la pandemia en la comunidad con trazabilidad y no en los hospitales, ha sido el punto de quiebre para la disminución de casos de Covid-19.

Indica que es con trazabilidad que se han metido en las casas buscando los contactos. Además antes no se realizaban pruebas a los asintomáticos, llegaban a los centros de Salud y decían que se querían hacer la prueba y por no tener síntomas le decían que no, siendo los que más han contagiado a la población.

Sánchez Cárdenas aseguró que estamos en un momento clave. "No nos asustemos por los casos que van aumentar, todo no lo puede hacer la prueba privada y el Gobierno, te debes cuidar, la enfermedad es personal", expresó.

Señaló que si todos usáramos mascarillas, aplicaramos el distanciamiento y nos lavamos las manos constantemente, está seguro que pueden abrir más comercios, porque "una pandemia es como una guerra mundial que ha destruido sociedades, economía y familias".

En cuanto al uso de la hidroxicloroquina, el Dr. Sánchez Cárdenas dijo que tiene efectos antivirales en general y se busca abastecer el país. Reveló que están llegando más lotes para solucionar la escasez.

Aseguró que si tienen que traer médicos de China, Estados Unidos, Cuba o Uruguay, se va a traer, ya que con la cantidad de camas que se habilitarán se requerirán más médicos.