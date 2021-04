Â¡Duerman tranquilos, Benicio no se va a reelegir en bÃ©isbol! Va por la Asamblea

El diputado Benicio Robinson considera que es merecedor de presidir la Asamblea Nacional de Diputados, una posición que considera haberse ganado, después de la cantidad de periodos en los que se ha ganado su puesto.

"Si hay alguien aquí que tendría que ser merecedor de ser presidente de la Asamblea, soy yo, que me he ganado siete periodos. ¿Quién aquí se ha ganado 7 periodos y no ha sido presidente de la Asamblea? ", dijo.

El diputado perredista de Bocas del Toro, dijo que los medios le hacen mucho daño a Benicio Robinson y solo con saber que Benicio Robinson aspira, no sé cómo le van a hacer a los medios cuando diga que quiere ser presidente de la República, se van a desmayar algunos".

A la pregunta sobre sus intenciones de postularse para dirigir el país, Benicio tajantemente dijo que tiene derecho como cualquier ciudadano de aspirar a la Presidencia de la República, sin embargo, aclaró que no es su visión por el momento.

En una breve conversación con tres periodistas de televisión, Robinson dijo que se despide de la Federación de Béisbol de Panamá, de la cual es presidente y que culmina dentro de un año.

En el Béisbol no voy a reelegirme, en un año que me queda porque se dieron comentarios en un periódico que Benicio quiere un beneficio por eso está haciendo el proyecto de ley.

Y, a esos comentarios respondió que "duerman tranquilos que Benicio no se va a reelegir en el béisbol, como presidente de la Federación.

De lo que está muy seguro es de sus planes en el rol que desarrolla dentro de la Asamblea Nacional.

"Como diputado trabajaré hasta el último día porque yo no puedo traicionar a mi pueblo. Siendo diputado y después venir a decirle a mi pueblo que este es mi último periodo" indicó.Agregó que si Dios permite que Benicio vaya a una reelección entonces ya será la voluntad de él y de mi pueblo".

Asegura que por el momento "vamos a trabajar para el desarrollo de nuestra provincia, que fue muy olvidada por muchos años y que solo los gobiernos PRD, le han dado carretera, escuela y hospitales que no teníamos en los tiempos anteriores"

"Yo sería muy irresponsables ahora decirle a mi pueblo que no me voy a reelegir. Yo tengo que trabajar los 5 años que me eligió mi pueblo para ser diputado de la provincia de Bocas del Toro. Y, cuando lleguen las elecciones nuevas, yo tomaré mi decisión de si continuó o le doy el relevo".