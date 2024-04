Eclipse en Directo con la Nasa

El eclipse total de Norteamérica comenzó este lunes a apreciarse en la ciudad mexicana de Mazatlán, la primera urbe del continente en atestiguar el fenómeno y también en la que tendrá mayor duración, 4 minutos con 20 segundos.

En esta localidad costera del occidente de México, el fenómeno se observa desde las 9:51 hora local (16:51 GMT) hasta las 12:32 (19:32 GMT), pero la fase total del eclipse durará 4 minutos con 20 segundos de las 11:07 (18:07 GMT) a las 11:11 (18:11 GMT).

1:53pmEDT update: moon still moving in front of the Sun. #Eclipse2024 https://t.co/C5djEsyYs8 https://t.co/uC8NPkGEVX pic.twitter.com/kXQOnnC6f3